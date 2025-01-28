Пик тепла и похолодание со снегом: прогноз погоды в Украине на конец января и начало февраля

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что столбики термометров будут фиксировать до +17 градусов. Однако скоро в Украине похолодает, а в регионы придут долгожданные осадки.

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В ближайшие дни в Украине ожидается пик аномального тепла. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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28 и 29 января максимальная температура на западе, юге и местами в центральных регионах достигнет отметок 12-17 градусов тепла. На остальных территориях будет несколько холоднее, столбики термометров в течение дня будут фиксировать от +7 до +11 градусов. Осадков не предвидится.

В Киеве 28 января также будет сухо, ветер будет умеренным, временами порывистым. Ночью температура опустится до +4 градусов, а днем воздух прогреется до +8.

Погода на неделю: впереди похолодание

Диденко предупредила, что с 31 января температура снизится. Кроме того, в Украине начнутся осадки.

Метеоролог Игорь Кибальчич пояснил, что аномальное тепло связано с поступлением воздуха из стран Балканского полуострова, а также восточной части Средиземного моря. По его словам, не исключены новые температурные рекорды, а характер погоды будет напоминать скорее начало апреля.

"Карта средней аномалии приземной температуры с 27 января по 3 февраля демонстрирует беспрецедентное тепло по всей Восточной и Юго-Восточной Европе", — отметил эксперт.

Карта средней аномалии приземной температуры Фото: Meteoprog

Однако 31 января на западе и севере пройдут умеренные, местами значительные дожди. Местами возможен туман. Ночью температура будет колебаться в пределах 1-6 градусов тепла, а днем столбики термометров будут фиксировать от +7 до +12 градусов. Несколько прохладнее будет на западе и севере — от +2 до +7.

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1 февраля в северных и центральных регионах ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, также возможны туманы. Ночью уже прогнозируют от нуля до 6 градусов тепла, а днем — от +3 до +8 градусов. Выше будут показатели только на юге — от +6 до +11.

2 февраля небольшой дождь с мокрым снегом пройдет на севере и востоке, а также в центре страны. Ночью ожидается от -1 до +4 градусов, а днем — от 2 до 7 тепла. Только на юге Одесской области столбики термометров будут фиксировать до +10 градусов.

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