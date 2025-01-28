Пік тепла й похолодання зі снігом: прогноз погоди в Україні на кінець січня і початок лютого

Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що стовпчики термометрів фіксуватимуть до +17 градусів. Однак скоро в Україні похолодає, а в регіони прийдуть довгоочікувані опади.

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Найближчими днями в Україні очікується пік аномального тепла. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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28 та 29 січня максимальна температура на заході, півдні й подекуди у центральних регіонах досягне позначок 12-17 градусів тепла. На решті територій буде дещо холодніше, стовпчики термометрів протягом дня фіксуватимуть від +7 до +11 градусів. Опадів не передбачається.

У Києві 28 січня також буде сухо, вітер буде помірним, часом рвучким. Вночі температура опуститься до +4 градусів, а вдень повітря прогріється до +8.

Погода на тиждень: попереду похолодання

Діденко попередила, що з 31 січня температура знизиться. Окрім того, в Україні почнуться опади.

Метеоролог Ігор Кібальчич пояснив, що аномальне тепло пов’язане з надходженням повітря з країн Балканського півострова, а також східної частини Середземного моря. З його слів, не виключені нові температурні рекорди, а характер погоди нагадуватиме скоріше початок квітня.

"Карта середньої аномалії приземної температури з 27 січня по 3 лютого демонструє безпрецедентне тепло по всій Східній та Південно-Східній Європі", — зазначив експерт.

Карта середньої аномалії приземної температури Фото: Meteoprog

Однак 31 січня на заході й півночі пройдуть помірні, подекуди значні дощі. Місцями можливий туман. Вночі температура коливатиметься в межах 1-6 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть від +7 до +12 градусів. Дещо прохолодніше буде на заході й півночі — від +2 до +7.

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1 лютого у північних і центральних регіонах очікуються невеликі, подекуди помірні дощі, також можливі тумани. Вночі вже прогнозують від нуля до 6 градусів тепла, а вдень — від +3 до +8 градусів. Вищими будуть показники лише на півдні — від +6 до +11.

2 лютого невеликий дощ з мокрим снігом пройде на півночі й сході, а також у центрі країни. Вночі очікується від -1 до +4 градусів, а вдень — від 2 до 7 тепла. Лише на півдні Одеської області стовпчики термометрів фіксуватимуть до +10 градусів.

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