Киевлянин торговал шоколадом в сети: из-за "секретного ингредиента" ему грозит тюрьма

31-летний мужчина изготавливал в собственной квартире шоколад, который продавал через соцсети. Полиция бизнес-идею не оценила и возбудила уголовное дело.

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В Киеве поймали мужчину, который торговал нелегальными шоколадками. Следующие восемь лет он рискует провести за решеткой. Деталями 30 января поделилась пресс-служба полиции Киева.

Полицейские Голосеевского управления установили, что житель столицы в одной из комнат своей квартиры обустроил производство. Мужчина установил специальное оборудование для изготовления шоколада и создал условия для выращивания псилоцибиновых грибов.

Фото, сделанные правоохранителями Фото: Национальная полиция Фото, сделанные правоохранителями Фото: Национальная полиция

Киевлянин производил шоколад, в который добавил особо опасное психотропное вещество — диметилтриптамин (ДМТ). Затем "сладости" запаковывались в бумажные коробки и отправлялись клиентам, с которыми наркодилер связывался через мессенджеры.

Производителя шоколадок с психотропами задержали. Во время обыска у него дома нашли более 30 слип-пакетов с псилоцибиновыми грибами, каннабисом и ДМТ. Также он держал в квартире кухонные весы, "черновые" записи, формы для изготовления шоколада и уже готовый "товар".

Фото, сделанные правоохранителями Фото: Национальная полиция Фото, сделанные правоохранителями Фото: Национальная полиция

Следователи сообщили мужчине о подозрении в незаконном изготовлении, приобретении и хранении психотропных веществ с целью сбыта. По решению суда его взяли под стражу с возможностью внести залог. Наркодилеру грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото, сделанное правоохранителями Фото: Национальная полиция

Напомним, 30 января полиция и СБУ разоблачили агентурную группу, которая готовила серию терактов в Украине. Первой их жертвой стал 54-летний волонтер, которого выманили из дома пожаром.

Ученики одной из школ Киева играли "в ТЦК" и едва друг друга не покалечили. В полиции рассказали, подавали ли заявление об этом случае.