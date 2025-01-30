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Україна

Киянин торгував шоколадом у мережі: через "секретний інгредієнт" йому загрожує в'язниця

шоколад, солодощі, солодке, десерт
Фото: Pixabay | Ілюстративне фото

31-річний чоловік виготовляв у власній квартирі шоколад, який продавав через соцмережі. Поліція бізнес-ідею не оцінила й порушила кримінальну справу.

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У Києві спіймали чоловіка, який торгував нелегальними шоколадками. Наступні вісім років він ризикує провести за ґратами. Деталями 30 січня поділилась пресслужба поліції Києва.

Поліціянти Голосіївського управління встановили, що житель столиці в одній з кімнат своєї квартири облаштував виробництво. Чоловік встановив спеціальне обладнання для виготовлення шоколаду та створив умови для вирощування псилоцибінових грибів.

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Фото, зроблені правоохоронцями
Фото: Національна поліція
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Фото, зроблені правоохоронцями
Фото: Національна поліція

Киянин виробляв шоколад, в який додав особливо небезпечну психотропну речовину – диметилтриптамін (ДМТ). Потім "солодощі" запаковувались у папепорі коробки й відправлялись клієнтам, з якими наркодилер зв’язувався через месенджери.

Виробника шоколадок з психотропами затримали. Під час обшуку у нього вдома знайшли понад 30 сліп-пакетів із псилоцибіновими грибами, канабісом та ДМТ. Також він тримав у квартирі кухонні ваги, "чорнові" записи, форми для виготовлення шоколаду та вже готовий "товар".

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Фото, зроблені правоохоронцями
Фото: Національна поліція
Поліція, шоколад, шоколадки, шоколадка, солодощі, виробництво шоколаду, наркотики, наркодилер, псилоцибінові гриби, гриби наркотики, канабіс, травка, марихуана, ДМТ, психотропи, психотропні речовини Fullscreen
Фото, зроблені правоохоронцями
Фото: Національна поліція

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у незаконному виготовленні, придбанні та зберіганні психотропних речовин з метою збуту. За рішенням суду його взяли під варту з можливістю внести заставу. Наркодилеру загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Фото, зроблене правоохоронцями
Фото: Національна поліція

Нагадаємо, 30 січня поліція та СБУ викрили агентурну групу, яка готувала серію терактів в Україні. Першою їхньою жертвою став 54-річний волонтер, якого виманили з дому пожежею.

Учні однієї зі шкіл Києва гралися "у ТЦК" і ледь одне одного не покалічили. У поліції розповіли, чи подавали заяву про цей випадок.