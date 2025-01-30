Уникальное для зимы явление: в небе над Украиной заметили первых журавлей (фото)

Перелетные серые журавли зимуют в южных странах и обычно возвращаются в Украину в марте. Их раннее появление может свидетельствовать о теплой зиме и изменениях климата.

Related video

В небе над Волынской областью 27 января заметили первых серых журавлей. Обычно эти перелетные птицы зимуют в теплых краях, поэтому их появление в Украине посреди зимы — уникальное явление, рассказали в Киверцовском национальном природном парке "Цуманская пуща".

В небе над Волынской области заметили серых журавлей посреди зимы Фото: Владимир Лойко

Два ключа серых журавлей (Grus grus) сфотографировали сотрудники Киверцовского национального природного парка "Цуманская пуща" возле села Домашов в Луцком районе. Всего птиц было 32: в одной стае 18, во второй — 14. Они летели на запад.

Специалисты национального парка говорят, что серые журавли обычно на зиму летят в "теплые края" в Южную Европу, Северную Африку или на Ближний Восток. То, что они появились в украинском небе сейчас, может быть связано с теплой зимой и глобальным потеплением.

"Наблюдение за серыми журавлями зимой важно, поскольку их появление может свидетельствовать об изменениях в климате, демонстрировать особенности зимовки птиц в нынешних климатических условиях и их миграционные маршруты", — пояснили в "Цуманской пуще".

Задержка журавлей осенью или раннее возвращение из южных краев может говорить о теплой зиме в Украине или определенных изменениях в их привычных местах зимовки. Орнитологи наблюдают за птицами, чтобы отслеживать экологические и климатические тенденции, делать прогнозы относительно изменений в природных условиях и вовремя реагировать на возможные угрозы для журавлиной популяции.

Ведущий специалист по экологическому образованию нацпарка Максим Рудик рассказал в комментарии "Суспільному", что обычно серые журавли возвращаются в Украину в марте, но в прошлом году несколько особей были на территории парка уже в конце февраля.

"Если еще будут морозы, то они откатывают южнее. Журавли травоядные и питаются растениями, корешками", — сказал он.

Серые журавли над Волынью: интересные факты о птицах

В национальном парке рассказали, что серый журавль — одна из крупнейших птиц в Европе. Его рост составляет 1,2 м, а крылья в размахе достигают 2,4 м. Во время перелетов они могут преодолевать расстояние до 200 км.

Вид Grus grus занесен в Красную книгу Украины.

Чтобы отличить серого журавля от цапли в небе, нужно присмотреться к шее птицы. Журавль в полете вытягивает ее вперед, тогда как цапля — сгибает.

Еще серые журавли известны своими причудливыми брачными танцами, которые могут исполнять в течение всего года.

Напомним, в нескольких районах Киева на два месяца раньше зацвели сакуры. В КГГА 29 января отметили, что такое явление является "тревожным сигналом", свидетельствующим о глобальных изменениях климата.

27 января синоптики Укргидрометцентра предупреждали об аномальном тепле в конце зимы. По прогнозам специалистов, в феврале температура воздуха будет подниматься на 1,5-2 градуса выше нормы.