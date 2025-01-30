Унікальне для зими явище: в небі над Україною помітили перших журавлів (фото)

Перелітні сірі журавлі зимують у південних країнах і зазвичай повертаються до України в березні. Їхня рання поява може свідчити про теплу зиму та зміни клімату.

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У небі над Волинською областю 27 січня помітили перших сірих журавлів. Зазвичай ці перелітні птахи зимують у теплих краях, тому їхня поява в Україні посеред зими — унікальне явище, розповіли у Ківерцівському національному природному парку "Цуманська пуща".

У небі над Волинською області помітили сірих журавлів посеред зими Фото: Володимир Лойко

Два ключі сірих журавлів (Grus grus) сфотографували співробітники Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща" біля села Домашів у Луцькому районі. Усього птахів було 32: в одній зграї 18, у другій — 14. Вони летіли на захід.

Фахівці національного парку кажуть, що сірі журавлі зазвичай на зиму летять у "вирій" до Південної Європи, Північної Африки або на Близький Схід. Те, що вони з'явилися в українському небі зараз, може бути пов'язано з теплою зимою та глобальним потеплінням.

"Спостереження за сірими журавлями взимку важливе, оскільки їхня поява може свідчити про зміни в кліматі, демонструвати особливості зимівлі птахів у нинішніх кліматичних умовах та їхні міграційні маршрути", — пояснили у "Цуманській пущі".

Затримка журавлів восени або раннє повернення з південних країв може говорити про теплу зиму в Україні або певні зміни у їхніх звичних місцях зимівлі. Орнітологи спостерігають за птахами, щоб відстежувати екологічні та кліматичні тенденції, робити прогнози щодо змін у природних умовах і вчасно реагувати на ймовірні загрози для журавлиної популяції.

Провідний фахівець з екологічної освіти нацпарку Максим Рудік розповів у коментарі "Суспільному", що зазвичай сірі журавлі повертаються до України в березні, але минулого року кілька особин були на території парку вже наприкінці лютого.

"Якщо ще будуть морози, то вони відкочують південніше. Журавлі травоїдні та харчуються рослинками, корінцями", — сказав він.

Сірі журавлі над Волинню: цікаві факти про птахів

У національному парку розповіли, що сірий журавель — один із найбільших птахів у Європі. Його зріст становить 1,2 м, а крила в розмаху сягають 2,4 м. Під час перельотів вони можуть долати відстань до 200 км.

Вид Grus grus занесений до Червоної книги України.

Щоб відрізнити сірого журавля від чаплі в небі, потрібно придивитися до шиї птаха. Журавель в польоті витягує її вперед, тоді як чапля — згинає.

Іще сірі журавлі відомі своїми вигадливими шлюбними танцями, які можуть виконувати протягом усього року.

Нагадаємо, у кількох районах Києва на два місяці раніше зацвіли сакури. У КМДА 29 січня зазначили, що таке явище є "тривожним сигналом", що свідчить про глобальні зміни клімату.

27 січня синоптики Укргідрометцентру попереджали про аномальне тепло наприкінці зими. За прогнозами спеціалістів, у лютому температура повітря підійматиметься на 1,5-2 градуси вище норми.