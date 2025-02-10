В украинских школах вводят карантин из-за ОРВИ, гриппа и COVID-19: что известно

Только за неделю в Украине зафиксировали более 150 тысяч случаев заболевания ОРВИ, гриппом и COVID-19. Детсады в ряде регионов закрывают, а школьников отпускают домой.

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С января в Украине начала расти заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19. Чаще всего пациентами становятся дети — в возрасте до 17 лет. В ряде регионов начали переводить школьников на обучение онлайн из-за рисков заболеть. Фокус собрал все, что известно о ситуации в регионах.

Закарпатская область

8 февраля директор департамента образования и науки, молодежи и спорта Закарпатской ОВА Марьяна Марусинец в комментарии "Суспільному" сообщала, что на дистанционное обучение перешли уже в более 100 школах Закарпатья. Также карантин ввели в 29 детских садах.

Всего в регионе насчитывается 631 школа. Только в Ужгороде с 10 февраля на онлайн-обучение перешли 34 школы. Причиной карантинов стал рост количества больных ОРВИ.

Хмельницкая область

Генеральный директор Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней Николай Габрикевич 7 февраля информировал о регистрации более 7200 случаев только за неделю. Также были зафиксированы 5 случаев коронавируса, 13 случаев гриппа А и 15 случаев гриппа В.

Несмотря на то, что в целом пациентов стало больше, заболеваемость ОРВИ в регионе оставалась ниже порогового уровня более чем на 7%. Первыми на онлайн-формат перешли в школах Нетешина — с 30 января.

В Департаменте образования и науки Хмельницкой ОГА журналистке vsim.ua рассказали, что на дистанционном обучении остаются 30 школ региона. Причина — эпидемическая ситуация.

"В 9 громадах организовано дистанционное обучение из-за высокого уровня заболеваемости", — передал заместитель директора департамента Владимир Снигур.

По его словам, больше всего школ, которые ввели карантин, расположены в Каменец-Подольской общине.

Черновицкая область

В Черновицкой ОГА 10 февраля заявили, что из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ дистанционно обучаются ученики 40 школ региона, 7 из них расположены в самих Черновцах.

"В 7 школах отдельные классы учатся дистанционно из-за превышения эпидемического порога. Также 14 детских садов области перешли на дистанционный формат из-за высокого уровня заболеваемости детей. Закрыты из-за карантина 12 школ и 5 садиков Герцаевской общины", — добавили в обладминистрации.

Пресс-служба добавила, что местные власти могут приостанавливать учебный процесс в отдельных классах или заведениях, если уровень отсутствия учеников из-за болезни превышает 20%.

Винницкая область

Винницкий городской совет информировал, что с 10 февраля из дома будут учиться ученики четырех лицеев. Ученики еще одного лицея были переведены на дистанционную форму еще с 5 февраля и продолжают получать знания онлайн.

"Они временно переходят на онлайн-занятия из-за распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ и как следствие — низкую посещаемость", — пояснили в горсовете.

В Департамент образования городского совета отметили, что количество больных среди учащихся и уровень посещаемости самостоятельно оценивает каждая школа, соответственно руководство решает, переводить ли детей на дистанционное обучение.

"В Виннице растет уровень сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ. Количество учащихся учреждений общего среднего образования, которые заразились, увеличивается. Дети остаются дома, а в лицеях и гимназиях наблюдается низкая посещаемость. Поэтому администрации отдельных школ переводят учеников на онлайн обучение", — заявили в департаменте.

Ровенская область

4 февраля начальник Ривненской ОВА Александр Коваль сообщал, что на дистанционное обучение полностью или частично перевели 28 школ региона, 7 из них расположены в Ривне.

"Все из-за обострения заболеваемости гриппом и ОРЗ. В течение прошлой недели имеем рост на 25%. Медики зафиксировали 8575 случаев. Это на 22% превышает эпидпорог", — подчеркнул Коваль.

Он призвал соблюдать элементарные правила гигиены — чаще мыть руки, проветривать помещение и избегать места скопления людей, а в случае проявления симптомов идти к врачу.

Одесская область

Мэр Черноморска Василий Гуляев 3 февраля информировал о решении прекратить очное обучение в учреждениях дошкольного образования громады из-за превышения уровня заболеваемости детей гриппом и ОРВИ (более 20%). Дошкольников отпустили домой с 4 по 14 февраля.

По аналогичной причине было решено перевести учащихся учреждений общего среднего образования общины на дистанционное обучение, также с 4 по 14 февраля.

Что говорят в Минздраве

В комментарии "РБК-Украина" пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила, что превышение эпидемического порога фиксируют не во всех областях. Ситуация остается сложной, но только в нескольких областях. В частности, на Черниговщине высокий уровень заболеваемости, а в Ивано-Франковской и Львовской областях — низкий.

В министерстве заверили, что сейчас ситуация — не критическая и прогнозируемая. Пресс-служба объяснила, что в январе-феврале всегда растет заболеваемость, и по сравнению с прошлым годом ее уровень — ниже.

6 февраля в Минздраве информировали, что в течение недели заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 выросла почти на 25%.

"С 27 января по 2 февраля заболели 150 864 человека, из них 91 152 — дети. 4 416 человек попали в больницы с осложнениями ОРВИ, гриппа и COVID-19. У 507 пациентов диагностировали COVID-19, 145 из них нуждались в лечении в медучреждениях. Наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Ивано-Франковской и Одесской областях", — передавала пресс-служба.

Превышение эпидемического порога фиксировали в пяти областях: Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Тернопольской. Отмечалось, что грипп циркулирует в 21 регионе.

"Ежегодная вакцинация — самый действенный способ для профилактики гриппа и COVID-19, проводить прививки против гриппа можно не только в начале, а и в течение всего эпидсезона", — сообщали в министерстве.

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