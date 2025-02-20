У украинцев списывают средства "без причины": в "Киеве Цифровом" объяснили, что происходит

С банковских карточек украинцев снимают деньги за проезд, хотя транспортом они не пользовались. Выяснилось, что жители столицы так "возвращают долги", которые запомнили валидаторы.

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Киевляне получают уведомления о снятии средств за проезд, хотя не пользовались транспортом. Что на самом деле происходит, 20 февраля объяснила пресс-служба приложения "Киев Цифровой"

Пользовательница соцсети X поделилась, что получила уведомление о снятии средств, но баланс ее карты при этом не изменился. Она предположила, что речь идет о сбое, ведь "сегодня в транспорте даже не была".

Обсуждение внезапных списаний средств за проезд в соцсетях Фото: Скриншот

Выяснилось, что с 10 по 12 февраля деньги за поездки общественным транспортом могли не списываться с банковских карт жителей столицы. Это было связано с изменением настроек платежей.

"Скорее всего вы этого даже не заметили, ведь на сервисе проезда это никак не отразилось. А валидаторы запомнили все поездки, за которые не списались средства", — сообщили украинцам.

Сейчас же платежи попали в банки и начали обрабатываться. Поэтому киевляне могут получать уведомления о списании денег за проезд, хотя 20 февраля транспортом не пользовались.

"Это просто поездки за 10.02, 11.02 и 12.02 наконец летят в банки с задержкой", — заверила пресс-служба.

Комментарий в соцсетях "Киева Цифрового" Фото: Скриншот

Напомним, в работе "Новой почты" 20 февраля произошел масштабный сбой. Украинцы не могут отправить и получить посылки, а приложение компании "висит".

20 февраля на портале "Дія" сообщили, что украинцам стали доступны новые услуги. В частности, функционал будет полезен людям, которые получили инвалидность вследствие войны, и членам семей погибших воинов.