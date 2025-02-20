В українців списують кошти "без причини": у "Києві Цифровому" пояснили, що відбувається

З банківських карток українців знімають гроші за проїзд, хоча транспортом вони не користувались. З’ясувалось, що мешканці столиці так "повертають борги", які запам’ятали валідатори.

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Кияни отримують сповіщення про зняття коштів за проїзд, хоча не користувались транспортом. Що насправді відбувається, 20 лютого пояснила пресслужба застосунку "Київ Цифровий"

Користувачка соцмережі X поділилась, що отримала сповіщення про зняття коштів, але баланс її картки при цьому не змінився. Вона припустила, що йдеться про збій, адже "сьогодні в транспорті навіть не була".

Обговорення раптових списань коштів за проїзд у соцмережах Фото: Скриншот

З’ясувалось, що з 10 по 12 лютого гроші за поїздки громадським транспортом могли не списуватися з банківських карт мешканців столиці. Це було пов’язане зі зміною налаштувань платежів.

"Скоріш за все ви цього навіть не помітили, адже на сервісі проїзду це ніяк не позначилось. А валідатори запамʼятали всі поїздки, за які не списались кошти", — повідомили українцям.

Нині ж платежі потрапили до банків і почали опрацьовуватись. Тому кияни можуть отримувати сповіщення про списання грошей за проїзд, хоча 20 лютого транспортом не користувались.

"Це просто поїздки за 10.02, 11.02 та 12.02 нарешті летять до банків з затримкою", — запевнила пресслужба.

Коментар у соцмережах "Києва Цифрового" Фото: Скриншот

Нагадаємо, в роботі "Нової пошти" 20 лютого стався масштабний збій. Українці не можуть відправити й отримати посилки, а застосунок компанії "висить".

20 лютого на порталі "Дія" повідомили, що українцям стали доступні нові послуги. Зокрема, функціонал буде корисний людям, які отримали інвалідність внаслідок війни, та членам родин загиблих воїнів.