Почти 350 тысяч гривен: экс-глава Верховного суда Украины повысил себе пенсию через суд

Экс-главе Верховного суда Украины Ярославу Романюку засчитали в стаж период срочной службы в армии, половину срока обучения в ВУЗе, а также работу в прокуратуре.

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Ярослав Романюк, возглавлявший Верховный суд до 2017-го, в 2023-м, в прошлом году повысил свою пенсию до 344,4 тысячи гривен, воспользовавшись возможностью действующего законодательства. Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Согласно декларации от 2023 года, годовая пенсия Ярослава Романюка составила 2 миллиона 937 тысяч гривен. Это значит, что судья в отставке получал 244,7 тысячи гривен в месяц. Однако в прошлом году пенсия судьи выросла до 344,4 тысячи гривен через суд.

В 2023 году Ярослав Романюк задекларировал 2 миллиона 937 тысяч гривен пенсии Фото: Скриншот

По данным журналистов, решением судьи Киевского административного окружного суда Ирины Колесниковой в стаж работы экс-главы Верховного суда был засчитан период срочной службы в армии, половина срока обучения в ВУЗе, а также период работы в прокуратуре Бусского района Львовской области на должностях помощника прокурора, старшего помощника и следователя прокуратуры.

Как отмечают в издании, Ярослав Романюк занимал должность судьи чуть дольше 22 лет. Именно этот период ранее учитывался Пенсионным фондом при назначении пожизненного денежного содержания судьи. Однако после упомянутого решения суда его стаж составил уже больше 33 лет.

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По итогу, если раньше Ярослав Романюк претендовал на 54% судейского вознаграждения, что с прошлого года эта цифра выросла до 76%. Таким образом пожизненные выплаты судьи выросли с 244,7 до 344,4 тысячи гривен в месяц.

Журналисты подчеркнули, что экс-глава Верховного суда добился повышения пенсии, по сути не нарушая закон. Проблема заоблачных пенсий судей в Украине заключена в самом законодательстве. Кроме того, судьи могут получать на пенсии до 90% зарплаты, в то время как для обычных гражан предусмотрено всего 30%.

Напомним, судьи-пенсионеры во Львовской области в среднем получают 112 тысяч гривен в месяц.

По данным Пенсионного фонда, самая большая пенсия в Украине составляет 390 184 гривны.