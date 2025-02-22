Майже 350 тисяч гривень: ексголова Верховного суду України підвищив собі пенсію через суд

Екс-голові Верховного суду України Ярославу Романюку зарахували до стажу період строкової служби в армії, половину терміну навчання у ВНЗ, а також роботу в прокуратурі.

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Ярослав Романюк, який очолював Верховний суд до 2017-го, до 2023-го, минулого року підвищив свою пенсію до 344,4 тисячі гривень, скориставшись можливістю чинного законодавства. Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA.

Згідно з декларацією від 2023 року, річна пенсія Ярослава Романюка становила 2 мільйони 937 тисяч гривень. Це означає, що суддя у відставці отримував 244,7 тисячі гривень на місяць. Однак минулого року пенсія судді зросла до 344,4 тисячі гривень через суд.

У 2023 році Ярослав Романюк задекларував 2 мільйони 937 тисяч гривень пенсії Фото: Скриншот

За даними журналістів, рішенням судді Київського адміністративного окружного суду Ірини Колесникової до стажу роботи ексголови Верховного суду було зараховано період строкової служби в армії, половину терміну навчання у виші, а також період роботи в прокуратурі Буського району Львівської області на посадах помічника прокурора, старшого помічника і слідчого прокуратури.

Як зазначають у виданні, Ярослав Романюк обіймав посаду судді трохи довше 22 років. Саме цей період раніше враховувався Пенсійним фондом під час призначення довічного грошового утримання судді. Однак після згаданого рішення суду його стаж становив уже понад 33 роки.

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За підсумком, якщо раніше Ярослав Романюк претендував на 54% суддівської винагороди, то з минулого року ця цифра зросла до 76%. Таким чином довічні виплати судді зросли з 244,7 до 344,4 тисячі гривень на місяць.

Журналісти наголосили, що ексглава Верховного суду домігся підвищення пенсії, по суті, не порушуючи закон. Проблема захмарних пенсій суддів в Україні полягає в самому законодавстві. Крім того, судді можуть отримувати на пенсії до 90% зарплати, тоді як для звичайних громадян передбачено лише 30%.

Нагадаємо, судді-пенсіонери у Львівській області в середньому отримують 112 тисяч гривень на місяць.

За даними Пенсійного фонду, найбільша пенсія в Україні становить 390 184 гривні.