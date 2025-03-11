В Украину возвращаются ночные заморозки и снег: синоптик рассказал, когда уйдет аномальное тепло

После аномального потепления в Украине ожидается похолодание. В регионах пройдут дожди с близким к штормовому ветру, а температура ощутимо снизится.

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Середина марта "порадует" неустойчивой погодой. Атмосферное давление снизится, начнутся дожди, местами — грозы и порывистый ветер. Более подробным прогнозом в комментарии "Телеграфу" 10 марта поделился синоптик Игорь Кибальчич.

Погода на март 2025: когда начнутся дожди

Со вторника по пятницу прогнозируют активный перенос воздушных масс с юго-запада Европы. Вследствие этого в Украине начнутся дожди, преимущественно — на правобережье.

14 марта по всей стране близкий к штормовому ветер — до 17-22 м/с. Однако температура будет оставаться аномально высокой.

Ночью столбики термометров будут фиксировать от +5 до +12 градусов, а днем — от +14 до +21. Еще горячее будет на юге и в Крыму — местами от 22 до 23 градусов тепла.

Погода на март 2025 года: когда похолодает

С субботы ожидается ощутимое похолодание во многих областях. Сначала температура снизится на севере и западе — ночью будет от -2 до +4 градусов, а днем от +5 до +12.

В центральных и южных областях аномальное тепло продлится дольше, до следующего понедельника. С 17 марта в регионах ожидается снижение температуры на 5-7 градусов.

С воскресенья температурный фон постепенно войдет в климатическую норму. В течение 17-20 марта прогнозируют дожди, но лишь местами на западе, севере и юге. В Карпатах прогнозируют даже мокрый снег.

Ветер преимущественно будет западным или северо-западным, со скоростью 5-12 м/с. В отдельные дни может быть порывистым.

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