В Україну повертаються нічні заморозки й сніг: синоптик розповів, коли піде аномальне тепло

Після аномального потепління в Україні очікується похолодання. У регіонах пройдуть дощі з близьким до штормового вітру, а температура відчутно знизиться.

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Середина березня "порадує" нестійкою погодою. Атмосферний тиск знизиться, почнуться дощі, місцями — грози й поривчастий вітер. Детальнішим прогнозом у коментарі "Телеграфу" 10 березня поділився синоптик Ігор Кібальчич.

Погода на березень 2025: коли почнуться дощі

З вівторка по п’ятницю прогнозують активне перенесення повітряних мас із південного заходу Європи. Внаслідок цього в Україні почнуться дощі, переважно — на правобережжі.

14 березня по всій країні близький до штормового вітер — до 17-22 м/с. Однак температура залишатиметься аномально високою.

Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть від +5 до +12 градусів, а вдень — від +14 до +21. Ще гарячіше буде на півдні й у Криму — місцями від 22 до 23 градусів тепла.

Погода на березень 2025: коли похолодає

З суботи очікується відчутне похолодання у багатьох областях. Спочатку температура знизиться на півночі й заході — вночі буде від -2 до +4 градусів, а вдень від +5 до +12.

У центральних і південних областях аномальне тепло триватиме довше, до наступного понеділка. З 17 березня у регіонах очікується зниження температури на 5-7 градусів.

З неділі температурне тло поступово увійде до кліматичної норми. Протягом 17-20 березня прогнозують дощі, але лиш місцями на заході, півночі й півдні. У Карпатах прогнозують навіть мокрий сніг.

Вітер переважно буде західним або північно-західним, зі швидкістю 5-12 м/с. В окремі дні може бути поривчастим.

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