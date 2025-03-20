В Киеве двое мужчин избили военного: как отреагировали правоохранители (фото)
В прокуратуре рассказали, что мужчинам уже сообщили о подозрении. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
В Киеве двое мужчин избили военного, заставляя его простить знакомому долг. Им сообщено о подозрении, рассказали в Киевской городской прокуратуре.
В ведомстве рассказали, что потерпевший предоставил в пользование свой автомобиль. При этом пользователь автомобиль повредил, а ремонт проводил в долг за счет владельца.
Однако двое друзей должника по собственной инициативе решили "помочь" ему и заставить владельца автомобиля отказаться от получения долга за ремонт автомобиля. Они приехали в кафе, где находился военный. На улице его начали бить и пытались затолкать в свою машину. Сделать это им помешали друзья военного, которые выбежали ему на помощь. После нападавшие уехали с места конфликта.
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Мужчин задержали и сообщили о подозрениях в принуждении к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств (ч. 2 ст. 355 Уголовного кодекса Украины). Им грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Напомним, недавно в Луцке мужчина устроил стрельбу из-за ТЦК. Военкомы заявили, что пытались проверить у беглеца военные документы.
Добавим, что в Кременчуге утром 19 марта во время патрулирования полицейские вместе с военкомами заметили подозрительного прохожего. Во время проверки документов он достал пистолет и выстрелил сотруднику ТЦК в ногу. Правоохранители задержали мужчину и сообщили ему о подозрении.
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