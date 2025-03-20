В Києві двоє чоловіків побили військового: як відреагували правоохоронці (фото)

В прокуратурі розповіли, що чоловікам вже повідомили про підозру. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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В Києві двоє чоловіків побили військового, змушуючи його пробачити знайомому борг. Їм повідомлено про підозру, розповіли в Київській міській прокуратурі.

Фото: Київська міська прокуратура

У відомстві розповіли, що потерпілий надав в користування свій автомобіль. При цьому користувач автомобіль пошкодив, а ремонт проводив в борг коштом власника.

Однак двоє друзів боржника за власною ініціативою вирішили "допомогти" йому та змусити власника автівки відмовитись від отримання боргу за ремонт автомобіля. Вони приїхали до кав’ярні, де знаходився військовий. На вулиці його почали бити та намагалися заштовхати у свою машину. Зробити це їм завадили друзі військового, які вибігли йому на допомогу. Після нападники поїхали з місця конфлікту.

Чоловіків затримано та повідомлено про підозри в примушуванні до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань (ч. 2 ст. 355 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до п'яти років в'язниці. Нині підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, нещодавно в Луцьку чоловік вчинив стрілянину через ТЦК. Військкоми заявили, що намагались перевірити у втікача військові документи.

Додамо, що у Кременчуці вранці 19 березня під час патрулювання поліцейські разом із військкомами помітили підозрілого перехожого. Під час перевірки документів він дістав пістолет і вистрілив співробітнику ТЦК у ногу. Правоохоронці затримали чоловіка та повідомили йому про підозру.