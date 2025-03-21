Заманивали обещаниями о "лечении": под Киевом торговали людьми (фото, видео)

Жертв искали на железнодорожных вокзалах и кормили просроченными продуктами. Они приносили организаторам нелегального "бизнеса" по 400 тысяч гривен в месяц.

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В Украине разоблачили организацию преступную группировку, которая под видом реабилитационного центра удерживала в трудовой эксплуатации более 30 человек. Деталями 21 марта поделилась пресс-служба Национальной полиции Украины.

Торговлю людьми организовали в Киевской области. Председательствовал в группировке 45-летний уроженец Днепропетровской области, который арендовал в одном из поселков частный дом. С ним сотрудничали двое товарищей — женщина и мужчина, которые искали жертв на местных железнодорожных вокзалах.

Фото, сделанное правоохранителями Фото: Национальная полиция

Украинцам, которые находились в затруднительном положении, предлагали лечение в "реабилитационном центре", обещая жилье и питание, а также избавление от зависимостей. Когда те соглашались, их закрывали в доме.

У пострадавших забрали телефоны и документы. Их удерживали в антисанитарных условиях, не позволяя выходить за пределы двора. Людей заставляли работать, но за работу не платили.

Фото, сделанное правоохранителями Фото: Национальная полиция Фото, сделанное правоохранителями Фото: Национальная полиция

Мужчины работали по 11 часов в день на строительных площадках, а женщины обслуживали дом и готовили еду из просроченных продуктов. Если же кто-то пытался сбежать, за это наказывали физическим и психологическим насилием.

Фото, сделанное правоохранителями Фото: Национальная полиция Фото, сделанное правоохранителями Фото: Национальная полиция

Злоумышленники зарабатывали на труде удерживаемых людей примерно 400 тысяч гривен в месяц. В общем полиция освободила 31 человека, из которых шестеро женщин и 25 мужчин в возрасте 21-60 лет. Во время обысков были найдены "черновые" записи, оружие и пять машин.

Фото, сделанное правоохранителями Фото: Национальная полиция

Правоохранители задержали трех человек, им сообщили о подозрении в торговле людьми по предварительному сговору. По решению суда, их безальтернативно будут держать под стражей. Подозреваемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Тернополе поймали 14-летнюю девочку, которая готовила теракт возле управления полиции. Россияне заставили сотрудничать, шантажируя откровенными фото.

В СМИ передали, что бывшие воспитанники Великолюбинского многопрофильного учебно-реабилитационного центра в Львовской области рассказали, как их отправляли в психбольницу за плохое поведение, а девушки страдали от домогательств директора.