Судья ООН незаконно привезла в Великобританию женщину, чтобы сделать из нее рабыню: детали

Молодой женщине оформили визу, солгав о цели ее переезда, после чего привезли в дом судьи и отобрали документы. Признанная виновной Лидия Мугамбе заявила, что была студенткой и к пострадавшей относилась с терпением.

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В Великобритании признали виновной судью ООН в том, что она использовала молодую женщину как рабыню, обманом заставив ее приехать в страну. Об этом 13 марта сообщили в AP.

Лидия Мугамбе заставила женщину из Уганды работать на себя горничной и бесплатно ухаживать за ее детьми. В то время злоумышленница, которая также является судьей Верховного суда Уганды, получала докторскую степень по праву в Оксфордском университете. В мае 2023 года она была назначена в один из международных судов ООН.

Адвокат пострадавшей Кэролайн Хоги заявила во время заседания, что судья "эксплуатировала и жестоко обращалась" с женщиной, обманом заставив ее приехать в Великобританию и воспользовавшись ее незнанием собственных прав.

По данным следствия, Мугамбе организовал контакт с Верховной комиссией Уганды в Лондоне, чтобы оформить жертве визу. Она подала это так, будто женщина будет работать в домашнем хозяйстве и офисе дипломата. На самом же деле по приезду ее отвезли в дом судьи, где она была вынуждена бесплатно работать няней. Паспорт и визу у "горничной" забрали. Полиции стало известно о происходящем после того, как пострадавшая обратилась за помощью к другу.

49-летняя Мугамбе все отрицает, однако присяжные признали ее виновной по всем четырем обвинениям. В частности, речь идет об иммиграционном правонарушении, принуждении к работе и заговоре с целью запугивания. Когда зачитывали решение, судья начала громко дышать, и суд освободили из-за того, что ей стало плохо. Приговор должны объявить 2 мая.

Фото Лидии Мугамбе Фото: www.stellarwomanmag.com

В BBC отметили, что после задержания во время разговора с офицером Мугамбе заявляла о своей работе судьей и наличии иммунитета.

"Да, у меня есть дипломатический паспорт", — заверила она, когда правоохранитель попросил подтвердить наличие иммунитета.

Мугамбе заверила, что приехала в Великобританию как студентка, и ей не нужно, чтобы кто-то на нее работал. Жертва, по ее словам, попросила о работе, потому что раньше уже работала у судьи дома. На суде она заявила, что хотела "получить кого-то, кто облегчил бы ей жизнь с наименьшими возможными затратами".

Однако судья отрицала, что заставляла женщину выполнять функции горничной, заверив, что всегда относилась к ней с любовью, заботой и терпением. Молодая пострадавшая, имя которой не раскрывают, поделилась, что чувствовала себя "одинокой" и "застрявшей".

В Reuters передали, что Мугамбе обвинили в сговоре с тогдашним заместителем высшего комиссара Уганды Джоном Леонардом Мугервой. Речь идет о договоренности по содействию нарушению иммиграционного законодательства.

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