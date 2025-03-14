Суддя ООН незаконно привезла у Велику Британію жінку, щоб зробити з неї рабиню: деталі

Молодій жінці оформили візу, збрехавши про мету її переїзду, після чого привезли у будинок судді й відібрали документи. Визнана винною Лідія Мугамбе заявила, що була студенткою і до постраждалої ставилась з терпінням.

Related video

У Великій Британії визнали винною суддю ООН у тому, що вона використовувала молоду жінку як рабиню, обманом змусивши її приїхати в країну. Про це 13 березня повідомили в AP.

Лідія Мугамбе змусила жінку з Уганди працювати на себе покоївкою й безплатно доглядати за її дітьми. На той час зловмисниця, яка також є суддею Верховного суду Уганди, здобувала докторський ступінь з права в Оксфордському університеті. У травні 2023 року вона була призначена в один із міжнародних судів ООН.

Адвокатка постраждалої Керолайн Хогі заявила під час засідання, що суддя "експлуатувала й жорстоко поводилася" з жінкою, обманом змусивши її приїхати у Велику Британію та скориставшись її незнанням власних прав.

За даними слідства, Мугамбе організував контакт із Верховною комісією Уганди в Лондоні, щоб оформити жертві візу. Вона подала це так, ніби жінка працюватиме в домашньому господарстві та офісі дипломата. Насправді ж по приїзду її відвезли в будинок судді, де вона була змушена безплатно працювати нянею. Паспорт і візу у "покоївки" забрали. Поліції стало відомо про те, що відбувається, після того, як постраждала звернулася по допомогу до друга.

49-річна Мугамбе усе заперечує, однак присяжні визнали її винною за всіма чотирма звинуваченнями. Зокрема, йдеться про імміграційне правопорушення, примус до роботи та змову з метою залякування. Коли зачитували рішення, суддя почала гучно дихати, і суд звільнили через те, що їй стало зле. Вирок мають оголосити 2 травня.

Фото Лідії Мугамбе Фото: www.stellarwomanmag.com

У BBC зазначили, що після затримання під час розмови з офіцером Мугамбе заявляла про свою роботу суддею та наявність імунітету.

"Так, у мене є дипломатичний паспорт", — запевнила вона, коли правоохоронець попросив підтвердити наявність імунітету.

Мугамбе запевнила, що приїхала у Велику Британію як студентка, і їй не потрібно, щоб хтось на неї працював. Жертва, з її слів, попросила про роботу, бо раніше вже працювала у судді вдома. На суді вона заявила, що хотіла "отримати когось, хто полегшив би їй життя з найменшими можливими витратами".

Однак суддя заперечила, що примушувала жінку виконувати функції покоївки, запевнивши, що завжди ставилась до неї з любов'ю, турботою і терпінням. Молода постраждала, ім’я якої не розкривають, поділилась, що відчувала себе "самотньою" і "застряглою".

У Reuters передали, що Мугамбе звинуватили у змові з тодішнім заступником вищого комісара Уганди Джоном Леонардом Мугервою. Йдеться про домовленість щодо сприяння порушенню імміграційного законодавства.

Нагадаємо, американська блогерка потрапила у скандал, викравши в Австралії дитинча вомбата. У соцмережах назвали відео жінки "жахливим і жорстоким", австралійці вимагають її депортації.

У ЗМІ повідомили, що у КНДР публічно розстріляли та спалили трьох громадян, які намагалися втекти з країни. Страчені витратили місяці на планування втечі й об’єднали мізерні заощадження, щоб дістатись Південної Кореї.