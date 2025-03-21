Заманювали обіцянками про "лікування": під Києвом торгували людьми (фото, відео)

Жертв шукали на залізничних вокзалах і годували простроченими продуктами. Вони приносили організаторам нелегального "бізнесу" по 400 тисяч гривень на місяць.

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В Україні викрили організацію злочинне угруповання, яке під виглядом реабілітаційного центру утримувало в трудовій експлуатації понад 30 осіб. Деталями 21 березня поділилась пресслужба Національної поліції України.

Торгівлю людьми організували у Київській області. Головував в угрупуванні 45-річний уродженець Дніпропетровської області, який орендував в одному з селищ приватний будинок. З ним співпрацювали двоє товаришів — жінка й чоловік, які шукали жертв на місцевих залізничних вокзалах.

Фото, зроблене правоохоронцями Фото: Національна поліція

Українцям, які перебували у скрутному становищі, пропонували лікування у "реабілітаційному центі", обіцяючи житло та харчування, а також позбавлення від залежностей. Коли є ті погоджувались, їх зачиняли у будинку.

У постраждалих забрали телефони й документи. Їх утримували в антисанітарних умовах, не дозволяючи виходити на межі подвір’я. Людей змушували працювати, але за роботу не платили.

Фото, зроблене правоохоронцями Фото: Національна поліція Фото, зроблене правоохоронцями Фото: Національна поліція

Чоловіки працювали по 11 годин на день на будівельних майданчиках, а жінки обслуговували будинок і готували їжу з прострочених продуктів. Якщо ж хтось намагався втекти, за це карали фізичним і психологічним насильством.

Фото, зроблене правоохоронцями Фото: Національна поліція Фото, зроблене правоохоронцями Фото: Національна поліція

Зловмисники заробляли на праці утримуваних людей приблизно 400 тисяч гривень на місяць. Загалом поліція визволила 31 особу, з яких шестеро жінок і 25 чоловіків віком 21-60 років. Під час обшуків були знайдені "чорнові" записи, зброя і п’ять машин.

Фото, зроблене правоохоронцями Фото: Національна поліція

Правоохоронці затримали трьох осіб, їм повідомили про підозру у торгівлі людьми за попередньою змовою. За рішенням суду, їх безальтернативно триматимуть під вартою. Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Тернополі спіймали 14-річну дівчинку, яка готувала теракт поблизу управління поліції. Росіяни змусили її до співпраці, шантажуючи відвертими фото.

У ЗМІ передали, що колишні вихованці Великолюбінського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру на Львівщині розповіли, як їх відправляли до психлікарні за погану поведінку, а дівчата потерпали від домагань директора.