Трое работников получили ранения: что известно о взрыве в помещении полиции в Одесской области

Правоохранители Одесской области уточнили, что взрыв прогремел после того, как в управление полиции вошла женщина с пакетом. Вероятно, у нее могла быть взрывчатка.

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В результате взрыва гранаты в городе Беляевка Одесской области в воскресенье, 23 марта, трое полицейских получили ранения, им оказывается необходимая помощь. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

"Взрыв прогремел сегодня около 18 часов после того, как в управление полиции вошла женщина с пакетом, в котором, вероятно, могла быть взрывчатка", — уточнили правоохранители.

Там добавили, что на месте происшествия работают правоохранители, медики, спасатели. Расследование будет осуществляться управлением Службы безопасности Украины в Одесской области.

Служба безопасности Украины квалифицировали дело квалифицировали по ст. 258 Уголовного кодекса Украины как террористический акт. Максимальное наказание за указанное преступление в случае наличия погибших — пожизненное лишение свободы.

Взрыв в полиции Беляевки: что известно

Напомним, что в воскресенье, 23 марта, в помещении полиции города Беляевка Одесской области произошел взрыв. В результате него погибла одна женщина. Тогда местные паблики рассказывали, что неизвестная женщина пронесла гранату в здание полиции. Правоохранители Одесской области работали на месте происшествия в здании полиции, устанавливали обстоятельства и детали происшествия.

Напомним, недавно в центре Одессы произошла стрельба, в результате которой застрелили мужчину. Сразу же народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что застрелили активиста Демьяна Ганула. Позже Нацполиция открыла уголовное производство по статье заказное убийство.

Позже в Белгород-Днестровском Одесской области работники территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали мужчину. В ТЦК отметили, что гражданин находится в розыске за уклонение от выполнения воинского долга.