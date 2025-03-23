Троє працівників отримали поранення: що відомо про вибух в приміщенні поліції на Одещині

Правоохоронці Одещини уточнили, що вибух пролунав після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом. Ймовірно, у неї могла бути вибухівка.

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В результаті вибуху гранати в місті Біляївка Одеської області в неділю, 23 березня, троє поліцейських отримали поранення, їм надається необхідна допомога. Про це повідомили в поліції Одеської області.

"Вибух пролунав сьогодні близько 18-ї години після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом, у якому, ймовірно, могла бути вибухівка", — уточнили правоохоронці.

Там додали, що на місці події працюють правоохоронці, медики, рятувальники. Розслідування здійснюватиметься управління Служби безпеки України в Одеській області.

Служба безпеки України кваліфікували справу кваліфікували за ст. 258 Кримінального кодексу України як терористичний акт. Максимальне покарання за вказаний злочин в разі наявності загиблих — довічне позбавлення волі.

Вибух в поліції Біляївки: що відомо

Нагадаємо, що в неділю, 23 березня, в приміщені поліції міста Біляївка Одеської області стався вибух. В результаті нього загинула одна жінка. Тоді місцеві пабліки розповідали, що невідома жінка пронесла гранату в будівлю поліції. Правоохоронці Одещини працювали на місці події в будівлі поліції, встановлювали обставини та деталі події.

Нагадаємо, нещодавно в центрі Одеси сталася стрілянина, в результаті якої застрелили чоловіка. Відразу ж народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що застрелили активіста Дем'яна Ганула. Пізніше Нацполіція відкрила кримінальне провадження за статтею замовне вбивство.

Пізніше в Білгород-Дністровському Одеській області працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали чоловіка. В ТЦК зазначили, що громадянин перебуває в розшуку за ухилення від виконання військового обов’язку.