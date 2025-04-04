СМИ пишут, что в Раде предлагают ввести ВНО после 9 класса: объяснение нардепа
Народный депутат Украины Сергей Колебошин считает, что ГИА в форме ВНО в 9 классе было бы удобной процедурой для отделения потоков выпускников, которые перейдут в 10 класс или будут поступать в профессиональный лицей. В то же время он отмечает, что во время войны проведение Государственной итоговой аттестации или Внешнего независимого оценивания невозможно.
Об этом народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин сказал в интервью для сайта "Новая украинская школа" при обсуждении законопроектов №13120 и №13120-1, которые предлагают изменения в требованиях формирования сети академических лицеев.
На вопрос, как в указанных законопроектах предусмотрено зачисление детей в 10 класс после 9-го, нардеп ответил, что, на его взгляд, хорошим вариантом было бы проведение ГИА в форме ВНО.
"Это моя точка зрения как педагога — и она безотносительна к этому законопроекту — было бы классно, если бы мы сделали ВНО на выходе из 9 класса. Это и для ребенка очень вспомогательный инструмент для того, чтобы определяться с будущим. И для государства очень сильный инструмент, который показывает, какая ситуация на самом деле", — сказал Колебошин.
Он добавил, что это также решило бы проблему аномально высокого количества детей, поступающих в учреждения высшего образования. нардеп отметил, что речь именно о ГИА в форме ВНО, которые из-за ковида и войны не было возможности проводить в 11 классе.
"Если бы академический лицей был отделен — это идеальная конструкция, потому что автоматически определяет необходимость отдельной процедуры приема, а не автоматического перевода из 9 в 10 класс. Этот вопрос автоматически бы снимался", — пояснил парламентарий.
Действительно ли будет ВНО в 9 классе
После распространения в сети информация о введении для украинских школьников ВНО после 9 класса нардеп Сергей Колебошин уточнил на своей странице в Facebook, что он имел в виду. Он отметил, что пока никакое ВНО для выпускников 9 классов в Украине не вводится.
Депутат пояснил, что в интервью ответил на вопрос, как можно было бы обеспечить поступление ребенка после окончания 9 класса в академический или профессиональный лицей. По его мнению, теоретически удобной и простой для ребенка и школы была бы процедура ГИА в форме ВНО, что было прописано более 5 лет назад в Законе Украины о полном общем среднем образовании и должно было бы вступить в действие с 2027 года.
"В стране уже 5 лет мы отменяем государственную итоговую аттестацию для 11 классов (ковид, война). О каком введении ВНО (а на самом деле ГИА в форме ВНО) для 9 может сейчас идти речь?", — отметил Колебошин.
Напомним, народный депутат от политической партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в интервью 4 апреля сказал, что запрет русского языка в образовательных учреждениях может стать преградой на пути Украины в Европейский Союз.
На странице Facebook Белобожницкой общины Чертковского района Тернопольской области 25 февраля сообщалось, что школьным выпускникам за лучший балл НМТ планируют выплачивать по 20 тысяч гривен.