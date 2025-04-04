ЗМІ пишуть, що в Раді пропонують запровадити ЗНО після 9 класу: пояснення нардепа

Народний депутат України Сергій Колебошин вважає, що ДПА у формі ЗНО в 9 класі було б зручною процедурою для відокремлення потоків випускників, які перейдуть у 10 клас або вступатимуть до професійного ліцею. Водночас він зазначає, що під час війни проведення Державної підсумкової атестації чи Зовнішнього незалежного оцінювання неможливе.

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Про це народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин сказав в інтерв’ю для сайту "Нова українська школа" під час обговорення законопроєктів №13120 та №13120-1, які пропонують зміни до вимог формування мережі академічних ліцеїв.

На питання, як у зазначених законопроєктах передбачено зарахування дітей до 10 класу після 9-го, нардеп відповів, що, на його погляд, хорошим варіантом було б проведення ДПА у формі ЗНО.

"Це моя точка зору як освітянина — і вона безвідносна до цього законопроєкту — було б класно, якби ми зробили ЗНО на виході з 9 класу. Це і для дитини дуже допоміжний інструмент для того, щоб визначатися з майбутнім. І для держави дуже сильний інструмент, який показує, яка ситуація насправді", — сказав Колебошин.

Він додав, що це також розв'язало б проблему аномально високої кількості дітей, які вступають до закладів вищої освіти. нардеп зазначив, що мова саме про ДПА у формі ЗНО, які через ковід і війну не було можливості проводити в 11 класі.

"Якби академічний ліцей був відокремлений — це ідеальна конструкція, бо автоматично визначає необхідність окремої процедури приймання, а не автоматичного переведення з 9 до 10 класу. Це питання автоматично б знімалося", — пояснив парламентар.

Чи справді буде ЗНО в 9 класі

Після поширення в мережі інформація про запровадження для українських школярів ЗНО після 9 класу нардеп Сергій Колебошин уточнив на своїй сторінці у Facebook, що він мав на увазі. Він зазначив, що наразі ніяке ЗНО для випускників 9 класів в Україні не вводиться.

Депутат пояснив, що в інтерв'ю відповів на питання, як можна було б забезпечити вступ дитини після закінчення 9 класу до академічного чи професійного ліцею. На його думку, теоретично зручною та найпростішою для дитини та закладу була б процедура ДПА в формі ЗНО, що було прописано понад 5 років тому в Законі України про повну загальну середню освіту і мало б вступити в дію з 2027 року.

"В країні вже 5 років ми скасовуємо державну підсумкову атестацію для 11 класів (ковід, війна). Про яке введення ЗНО (а насправді ДПА в формі ЗНО) для 9 може зараз йти мова?", — зазначив Колебошин.

Нардеп Колебошин каже, що зараз про введення ДПА у формі ЗНО не може бути мови Фото: Скриншот

Нагадаємо, народний депутат від політичної партії "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в інтерв'ю 4 квітня сказав, що заборона російської мови в освітніх закладах може стати перепоною на шляху України до Європейського Союзу.

На сторінці Facebook Білобожницької громади Чортківського району Тернопільської області 25 лютого повідомлялося, що шкільним випускникам за найкращий бал НМТ планують виплачувати по 20 тисяч гривень.