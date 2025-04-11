В доме, где живет Кличко: в Киеве закрыли скандальный ночной клуб Tootsie

Служба безопасности Украины вместе с представителями Национальной полиции Украины закрыли ночной клуб "Тутси", который якобы находился в доме, где живет мэр Киева Виталий Кличко.

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Об этом пишет издание "Укринформ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, эта информация соответствует действительности. Известно, что ночной клуб находится в центре города.

Ночной клуб "Тутси": что известно о заведении

В январе правоохранители сообщили, что в одном из столичных развлекательных клубов действовала группа людей, которые организовали торговлю людьми. Там содержались более 30 женщин, которых заставляли оказывать сексуальные услуги.

Кроме этого, полиция установила организаторов и участников группы — двое из них оказались иностранцами, которые уже ранее отбывали наказание за подобные преступления. Тогда действия фигурантов квалифицировали как торговлю людьми (ч. 2. ст. 149) и сутенерство и вовлечение лица в занятие проституцией (ст. 303) Уголовного кодекса Украины.

Тогда в полиции не указывали ничего о месте нахождения развлекательного заведения. Однако СМИ сообщали, что это ночной клуб под названием "Тутси".

Отмечалось, что именно в этом доме живет столичный глава Виталий Кличко. Также издание рассказывало, что в месте нахождения клуба по плану должно было быть бомбоубежище для жителей. Граждане в целом могут воспользоваться заведением как укрытием, но это возможно только во время работы клуба. Оно даже не было обозначено на картах как укрытие гражданской защиты.

Напомним, недавно Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило должностных лиц, которые организовали схему для завладения ценной землей в столице на более 95 миллионов гривен. После этого Виталий Кличко проинформировал об увольнении десятка чиновников. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Тккаченко заявил, что Кличко ограничивает полномочия КМВА.