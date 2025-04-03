После скандального разоблачения земельной коррупции: Кличко заявил о новой волне увольнений

НАБУ разоблачило должностных лиц, которые организовали схему для завладения ценной землей в столице на более 95 миллионов гривен. Мэр Виталий Кличко уже информировал об увольнении десятка чиновников, но "чистка кадров" в Киеве продолжается.

Related video

Об этом городской голова Виталий Кличко заявил 3 апреля в Telegram.

Из КГГА уволили:

заместителя председателя Петра Оленича;

заместителя руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексея Мушту;

заместителя директора КП "Спецжилфонд" Юрия Леонова.

Депутата Киевсовета и главу земельной комиссии Михаила Терентьева сняли с должности директора КП "Инженерный центр". Кроме того, фракция "УДАР" начала процедуру лишения его мандата, ведь политик получил подозрение.

Также свои должности потери:

директор КП "Киевский институт земельных отношений" Игорь Долинский;

директор КП "Спецжилфонд" Владимир Шарий;

заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Валентина Святина.

Директор КП "Финансовая компания "Житлоинвест" Виктор Погребной сейчас находится на больничном. Однако Кличко заверил, что сразу после выздоровления он будет уволен.

Отдельно мэр высказался и о других чиновниках, чьи имена фигурировали в журналистском расследовании по земельной коррупции. Он пояснил, что эти люди имеют неопределенный процессуальный статус в деле.

"А у Владимира Бондаренко — статус свидетеля. И его, как секретаря Киевсовета, избирали депутаты. Они и могут его уволить. В соответствии с регламентом Киевсовета и процедур. Сейчас он отстранен от подготовки и ведения заседаний Киевсовета. Готовить и вести заседания буду я — как городской голова", — добавил Кличко.

Напомним, фигурант дела о земельной коррупции и экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий сбежал за границу. Журналисты информировали, что его вывозили кортежем, в который входил бус с табличкой "200".

Расследователи передавали, что участники схемы незаконно завладевали участками в Киеве с помощью видоизмененной "туалетной схемы". Имущество, под которое выводили землю, существовало только "на бумаге".