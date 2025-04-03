Після скандального викриття земельної корупції: Кличко заявив про нову хвилю звільнень

НАБУ викрило посадовців, які організували схему для заволодіння цінною землею у столиці на понад 95 мільйонів гривень. Мер Віталій Кличко вже інформував про звільнення десятка чиновників, але "чистка кадрів" у Києві продовжується.

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Про це міський голова Віталій Кличко заявив 3 квітня у Telegram.

З КМДА звільнили:

заступника голови Петра Оленича;

заступника керівника КП "Київблагоустрій" Олексія Мушту;

заступника директора КП "Спецжитлофонд" Юрія Леонова.

Депутата Київради й очільника земельної комісії Михайла Терентьєв зняли з посади директора КП "Інженерний центр". Окрім того, фракція "УДАР" почала процедуру позбавлення його мандату, адже політик отримав підозру.

Також свої посади втрати:

директор КП "Київський інститут земельних відносин" Ігор Долинський;

директор КП "Спецжитлофонд" Володимир Шарій;

заступниця директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина.

Директор КП "Фінансова компанія "Житлоінвест" Віктор Погребний нині перебуває на лікарняному. Однак Кличко запевнив, що одразу після одужання він буде звільнений.

Окремо мер висловився й про інших чиновників, чиї імена фігурували у журналістському розслідуванні щодо земельної корупції. Він пояснив, що ці люди мають невизначений процесуальний статус у справі.

"А у Володимира Бондаренка — статус свідка. І його, як секретаря Київради, обирали депутати. Вони і можуть його звільнити. Відповідно до регламенту Київради і процедур. Наразі він відсторонений від підготовки та ведення засідань Київради. Готувати та вести засідання буду я — як міський голова", — додав Кличко.

Нагадаємо, фігурант справи про земельну корупцію та ексдепутат Київради Денис Комарницький втік за кордон. Журналісти інформували, що його вивозили кортежем, в який входив бус з табличкою "200".

Розслідувачі передавали, що учасники схеми незаконно заволодівали ділянками у Києві за допомогою видозміненої "туалетної схеми". Майно, під яке виводили землю, існувало лише "на папері".