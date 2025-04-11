В будинку, де мешкає Кличко: в Києві закрили скандальний нічний клуб Tootsie

Служба безпеки України разом із представниками Національної поліції України закрили нічний клуб "Тутсі", який нібито знаходився в будинку, де живе мер Києва Віталій Кличко.

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Про це пише видання "Укрінформ з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

За словами співрозмовника видання, ця інформація відповідає дійсності. Відомо, що нічний клуб знаходиться в центрі міста.

Нічний клуб "Тутсі": що відомо про заклад

В січні правоохоронці повідомили, що в одному зі столичних розважальних клубів діяла група людей, які організували торгівлю людьми. Там утримувались понад 30 жінок, яких примушували надавати сексуальні послуги.

Крім цього, поліція встановила організаторів та учасників групи — двоє з них виявились іноземцями, які вже раніше відбували покарання за подібні злочини. Тоді дії фігурантів кваліфікували як торгівлю людьми (ч. 2. ст. 149) і сутенерство та втягнення особи в заняття проституцією (ст. 303 Кримінального кодексу України).

Тоді в поліції не вказували нічого про місцезнаходження розважального закладу. Однак ЗМІ повідомляли, що це нічний клуб під назвою "Тутсі".

Зазначалось, що саме в цьому домі живе столичний очільник Віталій Кличко. Також видання розповідало, що в місці знаходження клубу за планом мало бути бомбосховище для мешканців. Громадяни загалом можуть скористатись закладом як укриттям, але це можливо лише під час роботи клубу. Воно навіть не було позначене на мапах як укриття цивільного захисту.

Нагадаємо, нещодавно Національне антикорупційне бюро України викрило посадовців, які організували схему для заволодіння цінною землею у столиці на понад 95 мільйонів гривень. Після цього Віталій Кличко поінформував про звільнення десятка чиновників. Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Тккаченко заявив, що Кличко обмежує повноваження КМВА.