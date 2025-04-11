Смертельное избиение буковинки: суд избрал меру пресечения подозреваемому, подробности

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога для 18-летнего жителя Глубокого, подозреваемого в смертельном избиении 27-летней буковинки.

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Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и арестовал без права внесения залога 18-летнего жителя Глибоки. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

Правоохранители добавили, что согласно справке судебно-медицинских экспертов, причиной смерти 27-летней жительницы Глыбокой стала закрытая внутричерепная травма.

Смерть буковинки Виктории Тоненчук: что известно

В ночь с 5 на 6 апреля 27-летнюю жительницу Черновицкого района Викторию Тоненчук с телесными повреждениями госпитализировали в больницу, где впоследствии она умерла. Причиной смерти девушки стала закрытая внутричерепная травма, связанная с нанесением телесных повреждений за несколько дней до этого.

Напомним, в общежитии Черновицкого профессионального колледжа бизнеса и пищевых технологий избили несовершеннолетнего студента. Им грозит штраф, общественные работы или исправительные.

Добавим, что 7 февраля правоохранители Черновицкой области рассказали, что обнаружили в областном центре местного жителя, который находился в розыске "за уклонение от мобилизации" и привели в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где он умер. По результатам вскрытия выяснилось, что у мужчины была ишемическая болезнь сердца, а также острая сердечная недостаточность.