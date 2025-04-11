Смертельне побиття буковинки: суд обрав запобіжний захід підозрюваному, подробиці

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави для 18-річного жителя Глибоки, підозрюваного у смертельному побитті 27-річної буковинки.

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Про це повідомляє Національна поліція України.

Суд задовольнив клопотання правоохоронців та арештував без права внесення застави 18-річного жителя Глибоки. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Підозрюваному загрожує до десяти років ув’язнення.

Правоохоронці додали, що згідно довідки судово-медичних експертів, причиною смерті 27-річної жительки Глибоки стала закрита внутрішньо-черепна травма.

Смерть буковинки Вікторії Тоненчук: що відомо

У ніч з 5 на 6 квітня 27-річну жительку Чернівецького району Вікторію Тоненчук із тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні, де згодом вона померла. Причиною смерті дівчини стала закрита внутрішньочерепна травма, пов’язана із завданням тілесних ушкоджень за кілька днів до цього.

Нагадаємо, у гуртожитку Чернівецького фахового коледжу бізнесу та харчових технологій побили неповнолітнього студента. Їм загрожує штраф, громадські роботи або виправні.

Додамо, 7 лютого правоохоронці Чернівецької області розповіли, що виявили в обласному центрі місцевого жителя, який перебував у розшуку "за ухилення від мобілізації" та привели до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де він помер. За результатами розтину з'ясувалося, що у чоловіка була ішемічна хвороба серця, а також гостра серцева недостатність.