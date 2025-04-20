Fox News назвал Киев Россией: в МИД призвали телеканал провести расследование (фото)
Представитель МИД Украины Георгий Тихий призвал американский телеканал Fox News провести расследование относительно эпизода, когда во время прямой трансляции транслировали российского патриарха Кирилла, а украинскую столицу титровали "российским" городом.
Об этом он написал в своем X.
В своей заметке представитель МИД указывает на то, что если это было сделано по ошибке, тогда телеканал должен извиниться за ошибку, проведя расследование.
"Если это была ошибка, а не сознательное политическое заявление, следует извиниться и расследовать, кто совершил ошибку", — написал представитель внешнеполитического ведомства Украины.
На момент публикации американский телеканал не отреагировал и не прокомментировал этот инцидент в прямом эфире.
Ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск заинтересован в покупке телеканала MSNBC. До того бизнесмен критиковал телеканал, говоря, что он продвигает "детскую пропаганду", а теперь собирается присоединить его к своей бизнес-империи.
Впоследствии стало известно о скандале между ведущей и экспертом в прямом эфире. Ведущая Ирина Король и эксперт Александр Коваленко устроили перепалку, из-за чего ряд СМИ заявили о том, что больше не будут брать у этого специалиста комментарии из-за его поведения.