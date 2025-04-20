Fox News назвал Киев Россией: в МИД призвали телеканал провести расследование (фото)

Представитель МИД Украины Георгий Тихий призвал американский телеканал Fox News провести расследование относительно эпизода, когда во время прямой трансляции транслировали российского патриарха Кирилла, а украинскую столицу титровали "российским" городом.

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Об этом он написал в своем X.

В своей заметке представитель МИД указывает на то, что если это было сделано по ошибке, тогда телеканал должен извиниться за ошибку, проведя расследование.

Спикер МИД Украины отреагировал на ложные титры Fox News (скриншот с Heorhii Tykhyi/X)

"Если это была ошибка, а не сознательное политическое заявление, следует извиниться и расследовать, кто совершил ошибку", — написал представитель внешнеполитического ведомства Украины.

На момент публикации американский телеканал не отреагировал и не прокомментировал этот инцидент в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск заинтересован в покупке телеканала MSNBC. До того бизнесмен критиковал телеканал, говоря, что он продвигает "детскую пропаганду", а теперь собирается присоединить его к своей бизнес-империи.

Впоследствии стало известно о скандале между ведущей и экспертом в прямом эфире. Ведущая Ирина Король и эксперт Александр Коваленко устроили перепалку, из-за чего ряд СМИ заявили о том, что больше не будут брать у этого специалиста комментарии из-за его поведения.