Fox News назвав Київ Росією: в МЗС закликали телеканал провести розслідування (фото)

Речник МЗС України Георгій Тихий закликав американський телеканал Fox News провести розслідування щодо епізоду, коли під час прямої трансляції транслювали російського патріарха Кирила, а українську столицю титрували "російським" містом.

Related video

Про це він написав у своєму X.

У своєму дописі речник МЗС вказує на те, що якщо це було зроблено помилково, тоді телеканал має попросити вибачення за помилку, провівши розслідування.

Речник МЗС України відреагував на помилкові титри Fox News (скриншот з Heorhii Tykhyi/X)

"Якщо це була помилка, а не свідома політична заява, слід перепросити та розслідувати, хто зробив помилку", — написав речник зовнішньополітичного відомства України.

На момент публікації американський телеканал не відреагував та не прокоментував цей інцидент у прямому ефірі.

Раніше повідомлялося, що мільярдер Ілон Маск зацікавлений у купівлі телеканалу MSNBC. До того бізнесмен критикував телеканал, кажучи, що він просуває "дитячу пропаганду", а тепер збирається приєднати його до своєї бізнесової імперії.

Згодом стало відомо про скандал між ведучою та експертом в прямому ефірі. Ведуча Ірина Король та експерт Олександр Коваленко влаштували перепалку, через що низка ЗМІ заявила про те, що більше не братимуть у цього фахівця коментарі через його поведінку.