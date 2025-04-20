Fox News назвав Київ Росією: в МЗС закликали телеканал провести розслідування (фото)
Речник МЗС України Георгій Тихий закликав американський телеканал Fox News провести розслідування щодо епізоду, коли під час прямої трансляції транслювали російського патріарха Кирила, а українську столицю титрували "російським" містом.
Про це він написав у своєму X.
У своєму дописі речник МЗС вказує на те, що якщо це було зроблено помилково, тоді телеканал має попросити вибачення за помилку, провівши розслідування.
"Якщо це була помилка, а не свідома політична заява, слід перепросити та розслідувати, хто зробив помилку", — написав речник зовнішньополітичного відомства України.
На момент публікації американський телеканал не відреагував та не прокоментував цей інцидент у прямому ефірі.
Раніше повідомлялося, що мільярдер Ілон Маск зацікавлений у купівлі телеканалу MSNBC. До того бізнесмен критикував телеканал, кажучи, що він просуває "дитячу пропаганду", а тепер збирається приєднати його до своєї бізнесової імперії.
Згодом стало відомо про скандал між ведучою та експертом в прямому ефірі. Ведуча Ірина Король та експерт Олександр Коваленко влаштували перепалку, через що низка ЗМІ заявила про те, що більше не братимуть у цього фахівця коментарі через його поведінку.