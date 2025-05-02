Мужчина напал с ножами на правоохранителей на Куликовом поле в Одессе: что известно (видео)

В Одессе 2 мая мужчина напал с ножами на двух правоохранителей, которые охраняли общественный порядок на Куликовом поле. Нападавший и сотрудники полиции госпитализированы с ранениями.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Сообщается, что мужчина набросился с двумя ножами на сотрудников полиции, которые охраняли на Куликовом поле общественный порядок, и нанес им ножевые ранения. Один из правоохранителей применил против нападавшего табельное огнестрельное оружие. Мужчина на нескольких сотрудников полиции госпитализирован с ранениями, рассказали в пресс-службе ведомства.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Правоохранители внесли сведения о нападении в Единый реестр досудебных расследований по статье 348 Уголовного кодекса Украины — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Она предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

Годовщина событий 2 мая в Одессе

В Одессе 2 мая проходила акция к годовщине столкновения пророссийских и проукраинских сил 2014 года, во время которых погибло 48 человек. На время чествования памяти погибших сотрудники полиции окружают территорию на Куликовом поле для охраны порядка.

Напомним, 1 мая активист и волонтер Сергей Стерненко сообщил, что на него было совершено покушение. Он получил легкое огнестрельное ранение, а нападавшую на месте задержали сотрудники СБУ.

В отделе коммуникации полиции Киева 17 апреля сообщили, что в столице напали с ножом на исполнительного продюсера "Суспільного" Юрия Макарова.