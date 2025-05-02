Чоловік напав із ножами на правоохоронців на Куликовому полі в Одесі: що відомо (відео)

В Одесі 2 травня чоловік напав з ножами на двох правоохоронців, які охороняли громадський порядок на Куликовому полі. Нападника та співробітників поліції госпіталізовано з пораненнями.

Related video

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Повідомляється, що чоловік накинувся з двома ножами на співробітників поліції, які охороняли на Куликовому полі громадський порядок, і наніс їм ножові поранення. Один із правоохоронців застосував проти нападника табельну вогнепальну зброю. Чоловіка на кількох працівників поліції госпіталізовано з пораненнями, розповіли у пресслужбі відомства.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці внесли відомості про напад до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу. Вона передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 15 років чи довічне ув'язнення.

Роковини подій 2 травня в Одесі

В Одесі 2 травня відбувалася акція до роковин зіткнення проросійських і проукраїнських сил 2014 року, під час яких загинуло 48 осіб. На час вшанування пам'яті загиблих співробітники поліції оточують територію на Куликовому полі для охорони порядку.

Нагадаємо, 1 травня активіст і волонтер Сергій Стерненко повідомив, що на нього було скоєно замах. Він отримав легке вогнепальне поранення, а нападницю на місці затримали співробітники СБУ.

У відділі комунікації поліції Києва 17 квітня повідомили, що в столиці напали з ножем на виконавчого продюсера "Суспільного" Юрія Макарова.