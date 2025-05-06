Алкогольная вечеринка в кабинете: в КГГА объяснили видео о пьянстве и рассказали, кто был в ролике

В конце апреля журналисты обнародовали видео, на котором сотрудники КГГА распивают алкоголь в кабинете туризма, а потом ложатся спать на полу. 5 мая в Киевской городской государственной администрации объяснили это видео и рассказали, кто был в ролике.

Related video

Об этом сообщили в LIGA.net.

Как говорится в сообщении, в КГГА отметили, что кадры сняты в 2022 году в кабинете директора управления туризма Марины Радовой. Она написала заявление на увольнение, но по состоянию на 5 мая 2025 года находится на больничном.

В пресс-службе добавили, что на видео присутствуют работники управления туризма и промоций, часть из которых уже уволены. Продолжается внутренняя проверка, по результатам которой примут управленческие решения.

Алкогольная вечеринка в КГГА

Напомним, в апреле 2025 года в сети распространяли видео, на котором сотрудники Киевской городской государственной администрации распивают алкогольные напитки в кабинете управления туризма, а после этого ложатся там спать. На инцидент тогда отреагировала заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда. Она тогда заявила, что такое поведение директора управления туризма недопустимо и ее уволят.

Фокус также ранее писал, что первый заместитель городского головы Киева Виталия Кличко Николай Поворозник устроил корпоратив для чиновников Киевской городской государственной администрации в День траура по погибшим в результате российского удара, который был объявлен на 25 апреля 2025 года.

В частности, 23 апреля в Киеве задержали чиновника КГГА, который спекулировал столичной землей.