Алкогольна вечірка у кабінеті: у КМДА пояснили відео про пияцтво та розповіли, хто був у ролику

Наприкінці квітня журналісти оприлюднили відео, на якому працівники КМДА розпивають алкоголь у кабінеті туризму, а потім лягають спати на підлозі. 5 травня у Київській міській державній адміністрації пояснили це відео та розповіли, хто був у ролику.

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Про це повідомили у LIGA.net.

Як йдеться у повідомленні, у КМДА зазначили, що кадри зняті у 2022 році в кабінеті директорки управління туризму Марини Радової. Вона написала заяву на звільнення, але станом на 5 травня 2025 року перебуває на лікарняному.

У пресслужбі додали, що на відео присутні працівники управління туризму та промоцій, частину з яких уже звільнено. Триває внутрішня перевірка, за результатами якої ухвалять управлінські рішення.

Алкогольна вечірка у КМДА

Нагадаємо, у квітні 2025 року в мережі поширювали відео, на якому співробітники Київської міської державної адміністрації розпивають алкогольні напої в кабінеті управління туризму, а після цього лягають там спати. На інцидент тоді відреагувала заступниця голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда. Вона тоді заявила, що така поведінка директорки управління туризму є неприпустимою і її звільнять.

Фокус також раніше писав, що перший заступник міського голови Києва Віталія Кличка Микола Поворозник влаштував корпоратив для чиновників Київської міської державної адміністрації у День жалоби за загиблими внаслідок російського удару, який було оголошено на 25 квітня 2025 року.

Зокрема, 23 квітня у Києві затримали посадовця КМДА, що спекулював столичною землею.