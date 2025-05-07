Избиение школьницы в Белой Церкви: как наказали родителей виновников

Суд принял решение о наказании родителей некоторых лиц, привлеченных к делу об избиении 12-летней девочки в Белой Церкви, когда группа подростков напала на жертву и требовала у нее деньги. В то же время вопрос ответственности самих несовершеннолетних нападавших еще не решен.

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Об этом сообщили представители юридической компании "Миллер", адвокаты которой представляют интересы потерпевшей.

Указано, что дело двух нападавших, которые избили школьницу, направлено в суд. В отношении трех других участников инцидента, которые не достигли возраста уголовной ответственности, прокуратура требует применить меры воспитательного характера.

Это могут быть предупреждения, ограничения досуга, надзор родителей или педагогов или направление в специализированное учреждение для несовершеннолетних. Кроме того, суд наложил административное наказание на родителей обидчиков за ненадлежащее воспитание детей.

"К уголовной ответственности за правонарушения, которые совершили дети, родителей привлечь невозможно, это запрещено законом из-за действия принципа индивидуальности", — пояснили юристы.

Родителям подозреваемых и обвиняемых детей было вынесено предупреждение и наложен штраф в размере 1700 гривен, что является минимальным наказанием. В отношении родителей подростков, к которым прокуратура просит применить воспитательные меры, штрафы варьируются от 850 до 1700 гривен.

В отношении родителей, чьи дети выступают свидетелями по делу, решения были разными: в двух случаях дела были закрыты, в одном — возвращены полиции для доработки, а в отношении четырех родителей применили штрафы: трижды по 850 гривен и один раз — 1700 гривен.

"К родителям подозреваемых и детей, в отношении которых предполагается применение мер воспитательного характера, судьи применили самые мягкие взыскания ст. 184 КУоАП. Однако к родителям подростков, которые присутствовали во время происшествия, судьи ни разу не применили предупреждения", — отметили представители "Миллера".

Юристы отметили, что такой подход к наказанию родителей свидетельствует о "полном отсутствии единой судебной практики". Они также указали, что судьи не предоставляют достаточно обоснованной мотивации относительно разницы в ответственности.

Судебное заседание по этому делу состоится 21 мая в Белоцерковском районном суде.

Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви: детали

В конце января 2025 года в Белой Церкви Киевской области группа подростков напала на 12-летнюю девочку, требуя у нее деньги и избив ее. Сначала полиция начала уголовное производство по факту нанесения легких телесных повреждений, но впоследствии дело переквалифицировали на вымогательство и пытки.

В ходе расследования правоохранители установили 16-летнего парня, который вместе с другими подростками напал на девочку. По данным полиции, он угрожал потерпевшей, ударил ее по голове и распылил в ее лицо газовый баллончик. Юноше сообщили о подозрении и отправили под стражу. Еще семь участников избиения были детьми в возрасте от 12 до 16 лет.

Напомним, в апреле в районе киевского Гидропарка подростки избили военного. Группа ребят сначала повалила его на землю, далее мужчина получил удары ногами и руками.

Ранее в городе Трускавец Львовской области группа школьников издевалась над парнем с инвалидностью, и снимала это на видео. Подростки употребляли ненормативную лексику и издевались над пострадавшим.