Побиття школярки в Білій Церкві: як покарали батьків винуватців

Суд ухвалив рішення щодо покарання батьків деяких осіб, залучених до справи про побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві, коли група підлітків напала на жертву і вимагала у неї гроші. Водночас питання відповідальності самих неповнолітніх нападників ще не вирішене.

Related video

Про це повідомили представники юридичної компанії "Міллер", адвокати якої представляють інтереси потерпілої.

Зазначено, що справу двох нападників, які побили школярку, направлено до суду. Щодо трьох інших учасників інциденту, які не досягли віку кримінальної відповідальності, прокуратура вимагає застосувати заходи виховного характеру.

Це можуть бути попередження, обмеження дозвілля, нагляд батьків чи педагогів або направлення до спеціалізованого закладу для неповнолітніх. Окрім того, суд наклав адміністративне покарання на батьків кривдників за неналежне виховання дітей.

"До кримінальної відповідальності за правопорушення, які скоїли діти, батьків притягнути неможливо, це заборонено законом через дію принципу індивідуальності", – пояснили юристи.

Батькам підозрюваних та обвинувачених дітей було винесено попередження та накладено штраф у розмірі 1700 гривень, що є мінімальним покаранням. Щодо батьків підлітків, до яких прокуратура просить застосувати виховні заходи, штрафи варіюються від 850 до 1700 гривень.

Щодо батьків, чиї діти виступають свідками у справі, рішення були різними: у двох випадках справи були закриті, в одному – повернуті поліції для доопрацювання, а щодо чотирьох батьків застосували штрафи: тричі по 850 гривень та один раз – 1700 гривень.

"До батьків підозрюваних та дітей, щодо яких передбачається застосування заходів виховного характеру, судді застосували найм’якші стягнення ст. 184 КУпАП. Однак до батьків підлітків, які були присутніми під час події, судді жодного разу не застосували попередження", – зауважили представники "Міллеру".

Юристи зазначили, що такий підхід до покарання батьків свідчить про "повну відсутність єдиної судової практики". Вони також вказали, що судді не надають достатньо обґрунтованої мотивації щодо різниці у відповідальності.

Судове засідання з цієї справи відбудеться 21 травня у Білоцерківському районному суді.

Побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві: деталі

Наприкінці січня 2025 року у Білій Церкві на Київщині група підлітків напала на 12-річну дівчинку, вимагаючи у неї гроші та побивши її. Спочатку поліція розпочала кримінальне провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень, але згодом справу перекваліфікували на вимагання та катування.

Під час розслідування правоохоронці встановили 16-річного хлопця, який разом з іншими підлітками напав на дівчинку. За даними поліції, він погрожував потерпілій, вдарив її по голові та розпилив у її обличчя газовий балончик. Юнаку повідомили про підозру і відправили під варту. Ще сім учасників побиття були дітьми віком від 12 до 16 років.

Нагадаємо, у квітні в районі київського Гідропарку підлітки побили військового. Група хлопців спочатку повалила його на землю, далі чоловік зазнав ударів ногами та руками.

Раніше у місті Трускавець Львівської області група школярів знущалася над хлопцем з інвалідністю, та знімала це на відео. Підлітки вживали ненормативну лексику та знущалися з постраждалого.