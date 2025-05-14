Стрельба в отеле Киева: нападавший может попасть в тюрьму на семь лет (фото)

Стрельбу в гостинице Святошинского района Киева совершил нетрезвый житель заведения. Уже открыто уголовное производство, мужчине грозит до семи лет заключения.

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Об этом рассказывает пресс-служба киевской полиции.

Фото: Национальная полиция

Там отметили, что стрелком оказался 26-летний житель Хмельницкой области. Около недели назад он приехал в столицу по работе и поселился в гостиницу.

Находясь в нетрезвом состоянии в номере, мужчина произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия. После этого его задержали правоохранители.

В полиции рассказали, что у фигуранта изъято оружие, которое направят для проведения экспертизы. Сам мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Полицейские добавили, что сейчас ведется следствие.

Стрельба в столичном отеле: что известно

Напомним, утром 14 мая неизвестный устроил стрельбу в одном из отелей Святошинского района города Киева, среди посетителей пострадавших не обнаружено. Тогда полицейские задержали стрелка. Предварительно при нем была автоматическая винтовка типа AR-15 и компактный пистолет, похожий на Glock или SIG Sauer.

Напомним, в конце марта в Оболонском районе произошла стрельба. Тогда неизвестный произвел несколько выстрелов в местного жителя и скрылся с места происшествия, однако через некоторое время его задержали в результате специальной операции.

Позже, 20 апреля, во дворе одного из многоквартирных домов города Каменское Днепропетровской области произошла стрельба. Позже мужчину задержали и открыли по данному факту уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.