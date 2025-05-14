Стрілянина в готелі Києва: нападник може потрапити у в'язницю на сім років (фото)

Стрілянину в готелі Святошинського району Києва вчинив нетверезий мешканець закладу. Вже відкрите кримінальне провадження, чоловіку загрожує до семи років ув’язнення.

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Про це розповідає пресслужба київської поліції.

Фото: Національна поліція

Там зазначили, що стрілком виявився 26-річний мешканець Хмельницької області. Близько тижня тому він приїхав до столиці по роботі та поселився до готелю.

Перебуваючи в нетверезому стані у номері, чоловік здійснив декілька пострілів з вогнепальної зброї. Після цього його затримали правоохоронці.

В поліції розповіли, що у фігуранта вилучена зброя, яку направлять для проведення експертизи. Самого чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Поліцейські додали, що нині триває слідство.

Стрілянина в столичному готелі: що відомо

Нагадаємо, вранці 14 травня невідомий влаштував стрілянину в одному із готелів Святошинського району міста Києва, серед відвідувачів постраждалих не виявлено. Тоді поліцейські затримали стрільця. Попередньо при ньому була автоматична гвинтівка типу AR-15 і компактний пістолет, схожий на Glock або SIG Sauer.

Нагадаємо, в кінці березня в Оболонському районі відбулась стрілянина. Тоді невідомий здійснив декілька пострілів у місцевого мешканця та зник з місця події, однак через деякий час його затримали внаслідок спеціальної операції.

Пізніше, 20 квітня, у дворі одного з багатоквартирних будинків міста Кам'янське Дніпропетровської області відбулась стрілянина. Пізніше чоловіка затримали та відкрили за даним фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.