Последний звонок 2025: при каком условии школы могут провести традиционные торжественные линейки

В Украине разрешили проводить традиционные торжественные линейки к празднику последнего звонка на открытых площадях. Однако есть условие: этому должна способствовать ситуация с безопасностью в регионе.

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Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой, пишет "Интерфакс-Украина".

"Рекомендации по проведению массовых мероприятий касаются всех — безопасность является ключевым приоритетом. Учебные заведения принимают самостоятельное решение, иногда оно принимается централизованно на уровне города, общины, целого региона, но безопасность детей — превыше всего", — отметил Лисовой журналистам во вторник в Киеве, отвечая на вопрос, каким образом в 2025-м году будут проводиться "последние звонки" в школах.

Требованием к проведению такого праздника является наличие укрытия, в которое, при необходимости, могут спуститься школьники и гости линейки.

"Если школа расположена в регионе достаточно удаленном от линии боестолкновения и от государства-террориста, и мы можем успеть среагировать и спуститься в укрытие в случае тревоги. Тогда можем проводить мероприятие на открытых площадях традиционно", — добавил он.

Напомним, ранее в социальных сетях и медиа распространяли информацию о том, что время летних каникул сократят. Однако правительство не принимало решений о сокращении каникул, ведь этот вопрос решает каждая школа отдельно.

Также Фокус писал, что в Верховной Раде внесли законопроект, который предусматривает полный запрет общения на русском языке в школе, в том числе и на переменах.

И скоро школьникам будут платить "деньги" за оценки. В новом государственном приложении "Мрія" (детский аналог "Дії"), появится виртуальная валюта — "Мрійки". Систему уже постепенно запускают в школах.