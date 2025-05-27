Останній дзвоник 2025: за якої умови школи можуть провести традиційні урочисті лінійки

В Україні дозволили проводити традиційні урочисті лінійки до свята останнього дзвоника на відкритих площах. Однак є умова: цьому має сприяти безпекова ситуація в регіоні.

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Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, пише "Інтерфакс-Україна".

"Рекомендації щодо проведення масових заходів стосуються всіх — безпека є ключовим пріоритетом. Заклади освіти приймають самостійне рішення, іноді воно приймається централізовано на рівні міста, громади, цілого регіону, але безпека дітей — понад усе", — зазначив Лісовий журналістам у вівторок в Києві, відповідаючи на питання, як в 2025-му році будуть проводитися "останні дзвоники" в школах.

Вимогою до проведення такого свята є наявність укриття, в яке, за потреби, можуть спуститись школярі та гості лінійки.

"Якщо школа розташована в регіоні достатньо віддаленому від лінії боєзіткнення і від держави-терориста, і ми можемо встигнути зреагувати і спуститися в укриття у разі тривоги. Тоді можемо проводити захід на відкритих площах традиційно", — додав він.

Нагадаємо, раніше у соціальних мережах і медіа поширювали інформацію про те, що час літніх канікул скоротять. Проте уряд не ухвалював рішень про скорочення канікул, адже це питання вирішує кожна школа окремо.

Також Фокус писав, що у Верховній Раді внесли законопроєкт, який передбачає повну заборону спілкування російською мовою у школі, зокрема й на перервах.

І скоро школярам платитимуть "гроші" за оцінки. У новому державному додатку "Мрія" (дитячий аналог "Дії"), зʼявиться віртуальна валюта — "Мрійки". Систему вже поступово запускають у школах.