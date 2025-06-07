Против гендера и грехов: ПЦУ заявила о провокации из-за прайда под Михайловским собором

Православная церковь Украины (ПЦУ) заявила, что организаторы прайда в Киеве устроили скандальную рекламу мероприятию 7 июня. Пресс-служба церкви обратила внимание, что мероприятие начнется неподалеку от Михайловского собора, и напомнили об очередном церковном празднике, который приходится на ближайшие дни.

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Реакция ПЦУ на прайд в Киеве появилась на портале религиозной организации.

Пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ объяснила, что проведение марша сообщества ЛГБТК+ под стенами собора — это "сознательная циничная провокация". При этом высказывают предположение, что организаторы так действуют намеренно, поскольку в прошлом году дата марша пришлась также на церковный праздник. В 2025 году прайд пел с праздником Троицы, а в 2024 году — на Страстную пятницу. В заявлении ПЦУ отмечается, что церковь имеет негативное отношение к гомосексуальности, гендерной "идеологии" и однополым бракам: соответствующее решение дополнительно закрепили в 2023 году.

"Киевская Митрополия Православной Церкви Украины рассматривает выбранные место, время и цель этого мероприятия как сознательную циничную антицерковную провокацию, направленную на его скандальную рекламу", — говорится в заявлении.

Прайд в Киеве — протест митрополии ПЦУ 7 июня Фото: Скриншот

Прайд в Киеве — что известно

Мероприятие, против которого выступает ПЦУ, — это "Марш равенства" в поддержку ЛБГТ-сообщества, который проводит общественная организация "КиевПрайд". Первый марш должен был состояться в 2012 году, но его отменили из-за агрессивно настроенных радикалов. В течение последующих лет марш то проводили, то отменяли из-за угроз. После "Революции достоинства" мероприятие проходило ежегодно до 2021, а затем — пауза до 2024 года.

В 2025 году "Марш равенства" должен был состояться на ВДНХ — в Национальном комплексе "Экспоцентр Украины", в павильоне "КИТ", говорится на портале ОО "КиевПрайд". Позже выяснилось, что мероприятие перенесли и оно состоится по адресу Михайловская площадь, 1. Организаторы марша при этом заявили, что на них давили сотрудники правоохранительных органов. Полиция предупредила о нападении 1000 человек на "КиевПрайд" и поэтому заблокировала вход на ВДНХ.

Соучредитель "КиевПрайд" Анна Шарыгина пока не комментировала заявление ПЦУ. Последнее сообщение на ее странице Instagram — благодарность всем, кто поддержал проведение мероприятия. Также она рассказала об общении с двумя военными, которых спросила, как уменьшить "градус ненависти". По мнению военных, "гомофобия уходит из украинского общества, просто медленнее, чем хотелось", а они воюют за "ценности свободы и инклюзии".

Отметим, в 2024 году организаторы "КиевПрайд" заявили о давлении, поскольку возле благотворительной тематической вечеринки появились работники ТЦК и начали проверять документы.

Напоминаем, днем 7 июня в сети появились кадры первых столкновений из-за проведения "КиевПрайд".