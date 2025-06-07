Проти гендеру та гріхів: ПЦУ заявила про провокацію через прайд під Михайлівським собором

Православна церква України (ПЦУ) заявила, що організатори прайду у Києві влаштували скандальну рекламу заходу 7 червня. Пресслужба церкви звернула увагу, що захід почнеться неподалік від Михайлівського собору, та нагадали про чергове церковне свято, яке припадає на найближчі дні.

Related video

Реакція ПЦУ прайд у Києві з'явилась на порталі релігійної організації.

Пресслужба Київської митрополії ПЦУ пояснила, що проведення маршу спільноти ЛГБТК+ під стінами собору — це "свідома цинічна провокація". При цьому висловлюють припущення, що організатори так діють навмисно, оскільки минулого року дата маршу припала також на церковне свято. У 2025 році прайд співав зі святом Трійці, а у 2024 році — на Страсну п'ятницю. У заяві ПЦУ наголошується, що церква має негативне ставлення до гомосексуальності, гендерної "ідеології" й одностатевих шлюбів: відповідне рішення додатково закріпили у 2023 році.

"Київська Митрополія Православної Церкви України розглядає обрані місце, час та мету цього заходу як свідому цинічну антицерковну провокацію, спрямовану на його скандальну рекламу", — ідеться у заяві.

Прайд у Києві - протест митрополії ПЦУ 7 червня Фото: Скриншот

Прайд у Києві — що відомо

Захід, проти якого виступає ПЦУ, — це "Марш рівності" на підтримку ЛБГТ-спільноти, який проводить громадська організація "КиївПрайд". Перший марш мав відбутись у 2012 році, але його скасували через агресивно налаштованих радикалів. Протягом наступних років марш то проводили, то скасовували через погрози. Після "Революціє гідності" захід відбувався щороку до 2021, а потім — пауза до 2024 року.

У 2025 році "Марш рівності" мав відбутись на ВДНГ — у Національному комплексі "Експоцентр України", у павільйоні "КИТ", ідеться на порталі ГО "КиївПрайд". Згодом з'ясувалось, що захід перенесли й він відбудеться за адресою Михайлівська площа, 1. Організатори маршу при цьому заявили, що на них тисли працівники правоохоронних органів. Поліція попередила про напад 1000 людей на "КиївПрайд" і тому заблокувала вхід на ВДНГ.

Співзасновниця "КиївПрайд" Анна Шаригіна поки що не коментувала заяву ПЦУ. Останній допис на її сторінці Instagram — подяка усім, хто підтримав проведення заходу. Також вона розповіла про спілкування з двома військовими, яких спитала, як зменшити "градус ненависті". На думку військових, "гомофобія іде з українського суспільства, просто повільніше, ніж хотілося", а вони воюють за "цінності свободи та інклюзії".

Зазначимо, у 2024 році організатори "КиївПрайд" заявили про тиск, оскільки біля благодійної тематичної вечірки з'явились працівники ТЦК і почали перевіряти документи.

Нагадуємо, вдень 7 червня у мережі з'явились кадри перших сутичок через проведення "КиївПрайд".