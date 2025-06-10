На юге до +29°, на востоке — дожди с грозами: погода в Украине 10 июня

10 июня в Украине ожидается теплая погода с переменной облачностью. Лишь в восточных областях возможен кратковременный дождь и гроза.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какой будет погода 10 июня

Температура по Украине будет колебаться от 8-10° до 19+21° ночью и от 18-20° до 19-25° днем:

на западе — 8-10° ночью и 18- 22° днем;

на севере — 11-14° ночью и 19-22° днем;

на юге — 17-21° ночью и 25-29° днем;

на востоке — 15-22° ночью и 23-28° днем.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Какой будет погода 10 июня Фото: укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области

Погода 10 июня на Киевщине будет переменчивая. Синоптики обещают небольшую облачность, но без осадков.

Температура по области: ночью 9-14°, днем 18-23°; в Киеве: 12-14° ночью и 19-21° днем.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Сегодня утром украинскую столицу охватил густой дым. Россияне на протяжении всей ночи атаковали Киев "Шахедами", в результате чего в разных районах города поднялись пожары. Людей призывают позакрывать окна.

Пожарная опасность

10 июня в южной части, большинстве центральных, Ивано-Франковской, Черновицкой и Харьковской областях — чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Гидрологические предупреждения

Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках суббассейна Припяти на 0,1-0,3 м с возможным выходом воды на реке Стоход в Волынской области (I уровень опасности — желтый).

Напомним, метеоролог Украинского гидрометеорологического института рассказала, что в этом году украинцев ждет теплое лето. Средняя за сезон температура воздуха будет на 1-2 градуса выше нормы.

Ранее ученые предупреждали, что жара 2024 года может стать привычной климатической нормой на ближайшие пять лет.