На півдні до +29°, на сході — дощі з грозами: погода в Україні 10 червня

10 червня в Україні очікується тепла погода з мінливою хмарністю. Лише у східних областях можливий короткочасний дощ та гроза.

Related video

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода 10 червня

Температура по Україні коливатиметься від 8-10° до 19+21° вночі та від 18-20° до 19-25° вдень:

на заході — 8-10° вночі і 18- 22° вдень;

на півночі — 11-14° вночі і 19-22° вдень;

на півдні — 17-21° вночі і 25-29° вдень;

на сході — 15-22° вночі і 23-28° вдень.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Якою буде погода 10 червня Фото: укргідрометцентр

Прогноз погоди в Києві та області

Погода 10 червня на Київщині буде мінлива. Синоптики обіцяють невелику хмарність, але без опадів.

Температура по області: вночі 9-14°, вдень 18-23°; у Києві: 12-14° вночі та 19-21° вдень.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Сьогодні зранку українську столицю охопив густий дим. Росіяни упродовж всієї ночі атакували Київ "Шахедами", внаслідок чого у різних районах міста здійнялися пожежі. Людей закликають позачиняти вікна.

Пожежна небезпека

10 червня у південній частині, більшості центральних, Івано-Франківській, Чернівецькій та Харківській областях — надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Гідрологічні попередження

Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках суббасейну Прип'яті на 0,1-0,3 м з можливим виходом води на річці Стохід у Волинській області (I рівень небезпеки — жовтий).

Нагадаємо, метеорологиня Українського гідрометеорологічного інституту розповіла, що цього року на українців чекає тепле літо. Середня за сезон температура повітря буде на 1–2 градуси вищою за норму.

Раніше вчені попереджали, що спека 2024 року може стати звичною кліматичною нормою на найближчі п’ять років.