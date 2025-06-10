Прогноз погоды 11 июня: какие области Украины ожидают дожди и град

11 июня в Украине в большинстве областей ожидается температура воздуха в пределах 21–25 градусов тепла. Прохладнее всего будет в западных областях.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине: какой прогноз

На востоке и юге Украины 11 июня ожидается 25–29 градусов тепла. В большинстве других областей Украины предполагается 21–25 градусов, в западных областях будет свежее всего — 18–23 градуса.

"В среду к нам придет с северо-запада очередной атмосферный фронт. Соответственно, в западных, северных областях (кроме Сумщины), в Винницкой, Черкасской, Одесской областях пройдут кратковременные грозовые дожди, возможны шквалы и град. На остальной территории Украины осадки маловероятны", — отметила синоптик.

Погода в Киеве

В Киеве 11 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня или вечером местами возможны сильные ливни. Температура воздуха в столице завтра будет около +20 градусов.

Напомним, 10 июня погода в Украине ожидается теплая с переменной облачностью. Только в восточных областях возможен кратковременный дождь и гроза.

Метеоролог Украинского гидрометеорологического института рассказала, что в этом году украинцев ждет теплое лето. Средняя за сезон температура воздуха будет на 1–2 градуса выше нормы.

Ранее ученые предупреждали, что жара 2024 года может стать привычной климатической нормой на ближайшие пять лет.