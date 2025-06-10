Прогноз погоди 11 червня: які області України очікують дощі та град

11 червня в Україні в більшості областей очікується температура повітря в межах 21–25 градусів тепла. Найпрохолодніше буде у західних областях.

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Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні: який прогноз

На сході та півдні України 11 червня очікується 25–29 градусів тепла. У більшості інших областей України передбачається 21–25 градусів, у західних областях буде найсвіжіше — 18–23 градуси.

"У середу до нас прийде з північного заходу черговий атмосферний фронт. Відповідно, у західних, північних областях (окрім Сумщини), на Вінниччині, Черкащині, Одещині пройдуть короткочасні грозові дощі, можливі шквали та град. На решті території України опади малоймовірні", — зазначила синоптикиня.

Погода в Києві

У Києві 11 червня очікуються короткочасні дощі та грози. У другій половині дня чи надвечір місцями можливі сильні зливи. Температура повітря у столиці завтра буде приблизно +20 градусів.

Нагадаємо, 10 червня погода в Україні очікується тепла з мінливою хмарністю. Лише у східних областях можливий короткочасний дощ та гроза.

Метеорологиня Українського гідрометеорологічного інституту розповіла, що цього року на українців чекає тепле літо. Середня за сезон температура повітря буде на 1–2 градуси вищою за норму.

Раніше вчені попереджали, що спека 2024 року може стати звичною кліматичною нормою на найближчі п’ять років.