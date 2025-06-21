"Украинский Байкал" с бирюзовой водой, о котором мало кто знает: почему здесь стоит побывать и как добраться (фото)

Затопленный гранитный карьер в селе Губник Винницкой области — настоящий рай для украинских дайверов и не только: вода здесь прозрачная даже на глубине 20 метров и имеет сказочный бирюзовый цвет, как на Мальдивах. Сюда приезжают отдыхать семьями и большими компаниями, и не только для того, чтобы искупаться или позагорать.

Related video

Губницкий карьер имеет также невероятные пейзажи вокруг: высокие скалы окружили водоем и создали места для прыжков в воду, а также возможности для экстремального отдыха. Фокус узнавал, что известно об этом месте, почему здесь стоит отдохнуть и как сюда попасть.

Губницкий карьер: почему здесь стоит отдохнуть

Винница.инфо | Губницкий карьер

Затопленный карьер, достигающий глубиной более 100 метров, как передает издание vinnitsa.info, предлагает множество возможностей для отдыха. Это как традиционный способ проведения времени на водоемах, так и то, что больше любят экстремалы:

купание и загар — кристально чистый водоем манит туристов, как и возможности полежать под солнечными лучами на берегу;

рыбалка — в чистой воде водится немало рыбы, в частности караси, карпы, щуки и др;

дайвинг — здешняя глубина открывает возможности для большого погружения. Несколько лет назад дайверам удалось погрузиться на глубину 51 метра здесь;

прыжки в воду — высокие скалы позволяют экстремалам вдоволь развлечься.

Кроме того, живописная природа создает возможности для прогулок. На суше можно устроить пикник.

Губницкий карьер 2025: где остановиться

Открытые источники | отдых на Губницком карьере

В самом селе Губник можно остановиться в частных усадьбах или базе отдыха, работающей вблизи водоема.

Для любителей природы есть другой вариант: часто туристы устраивают возле карьера кемпинг, обустраивая палатки. Такой способ позволит сэкономить средства и провести максимально много времени среди природы.

Губницкий карьер: как доехать

Дорога в село Губник из Винницы на автомобиле займет около двух часов (более 100 километров). Ехать нужно по маршрутам М12 и Е50/М12. Из Винницы нужно ехать через Брацлав, затем двигаться по окружной Ладыжина.

По маршруту случится несколько сотен метров грунтовой дороги, однако результат путешествия этого стоит.

Напомним, 20 июня издание "Коротко о" рассказало об отдыхе 2025 на Шацких озерах и актуальные цены.

Также 19 июня медиа "Вараш район" сообщило, где в Украине есть уникальное "озеро молодости".