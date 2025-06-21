"Український Байкал" з бірюзовою водою, про який мало хто знає: чому тут варто побувати і як дістатися (фото)

Затоплений гранітний кар'єр в селі Губник Вінницької області — справжній рай для українських дайверів і не тільки: вода тут прозора навіть на глибині 20 метрів і має казковий бірюзовий колір, наче на Мальдівах. Сюди приїжджають відпочивати сім'ями та великими компаніями, і не лише для того, аби покупатися чи позасмагати.

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Губницький кар'єр має також неймовірні пейзажі довкола: високі скелі оточили водойму і створили місця для стрибків у воду, а також можливості для екстремального відпочинку. Фокус дізнавався, що відомо про це місце, чому тут варто відпочити та як сюди потрапити.

Губницький кар'єр: чому тут варто відпочити

Вінниця.інфо | Губницький кар'єр

Затоплений кар'єр, що сягає глибиною понад 100 метрів, як передає видання vinnitsa.info, пропонує безліч можливостей для відпочинку. Це як традиційний спосіб проведення часу на водоймах, так і те, що більше полюбляють екстремали:

купання та засмага — кришталево чиста водойма вабить туристів, як і можливості полежати під сонячними променями на березі;

риболовля — у чистій воді водиться чимало риби, зокрема карасі, коропи, щуки тощо;

дайвінг — тутешня глибина відкриває можливості для великого занурення. Кілька років тому дайверам вдалося зануритися на глибину 51 метра тут;

стрибки у воду — високі скелі дозволяють екстремалам вдосталь розважитися.

Окрім того, мальовнича природа створює можливості для прогулянок. На суші можна влаштувати пікнік.

Губницький кар'єр 2025: де зупинитися

Відкриті джерела | відпочинок на Губницькому кар'єрі

У самому селі Губник можна зупинитися у приватних садибах або базі відпочинку, що працює поблизу водойми.

Для любителів природи є інший варіант: часто туристи влаштовують біля кар'єра кемпінг, облаштовуючи палатки. Такий спосіб дозволить заощадити кошти і провести максимально багато часу серед природи.

Губницький кар'єр: як доїхати

Дорога до села Губник з Вінниці автомобілем займе близько двох годин (понад 100 кілометрів). Їхати потрібно маршрутами М12 та Е50/М12. З Вінниці потрібно їхати через Брацлав, потім рухатися по окружній Ладижина.

Маршрутом трапиться кілька сотень метрів ґрунтової дороги, однак результат подорожі цього вартує.

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