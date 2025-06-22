"Поливают грязью": кандидат на должность языкового омбудсмена ответил на критику

Актер, режиссер и педагог Александр Завальский, который может занять должность уполномоченного по защите государственного языка, не видит проблем в своей бывшей работе на православном телеканале, который финансировал московский патриархат.

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Украинский актер и доцент кафедры сценической речи Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого Александр Завальский на своей странице в социальной сети Facebook признал, что более 10 лет работал ведущим на православном канале.

"Но тогда это не противоречило позиции Украинской Православной Церкви — более того, я был награжден церковным орденом Святого равноапостольного князя Владимира III степени. И я благодарен ПЦУ за это признание", — отметил Александр Завальский, подчеркнув, что его "поливают грязью" только за то, что он готов помочь молодежи в украинизации.

Режиссер согласился с тем, что он не чиновник и не работал в госструктурах, но убежден, что стране нужно не только администрирование, поскольку язык живет не только в официальных приказах.

"Вы можете обязать человека говорить на украинском на работе, но не заставите общаться несмотря на его желание — дома или с друзьями", — отмечает кандидат на должность языкового омбудсмена и уверяет, что имея опыт более 40 лет украинизации, знает, как разговаривать с молодежью и работать с художниками.

Сообщение Александра Завальского Фото: Скриншот

Критика кандидатуры Завальского

После того, как информация о возможном назначении Александра Завальского новым уполномоченным по защите государственного языка стала известна широкой общественности, украинцы раскритиковали его кандидатуру.

К примеру, соучредитель Коалиции деятелей культуры Ирина Подоляк считает, что кандидат не имеет соответствующих знаний.

Сообщение Ирины Подоляк Фото: скриншот

"Не поздно ли начинать совершенно новую карьеру с абсолютно нулевыми базовыми знаниями для такой должности в 68 лет?... Ноль базы, уважаемые! Он не правозащитник, не филолог, не историк... Он режиссер и актер по озвучиванию и дублированию фильмов и преподаватель сценической речи", — написала она.

Украинский журналист Вахтанг Кипиани считает назначение человека, который работал на телеканале, финансируемом УПЦ (МП), убийством института языкового омбудсмена.

Сообщение Вахтанга Кипиани Фото: Скриншот

"Так когда-то Януковичи делали с УИНП, назначив туда Солдатенко и Касьяновых", — подчеркнул журналист.

Журналист и телеведущий Вадим Карпьяк отмечает, что статья 50 Закона об украинском языке четко требует от омбудсмена опыта в правозащите, но у Александра Завальского этой практики нет.

Сообщение Вадима Карпьяка

"Разве что министерство юстиции считает дубляж "Один дома" формой языковой адвокации", — пошутил он.

Украинский историк и народный депутат Владимир Вятрович считает возможное назначение актера "наглой атакой на одну из ключевых языковых институтов".

Сообщение Владимира Вятровича Фото: Скриншот

По его словам, она происходит именно тогда, когда ослабление защиты нашего языка требуют российские агрессоры.

Профессор, ведущий научный сотрудник Института украинского языка НАН Украины Лариса Масенко, проанализировав программу защиты государственного языка, которую изложил Александр Завальский, считает, что языковой омбудсмен будет проводить "мягкую, смирную" украинизацию, без конфликтов с русскоязычными лицами.

Сообщение Ларисы Масенко Фото: Скриншот

"Предложенное Завальским языковое планирование свидетельствует о его полной некомпетентности в области государственной языковой политики. В случае назначения он будет играть на должности Уполномоченного по защите государственного языка лишь роль марионетки, которой манипулируют украинофобы", — считает ученая.

Предложения Завальского по украинизации

Ранее, 20 июня, Александр Завальский прокомментировал свое вероятное назначение на должность языкового омбудсмена, отметив, что он выступает за "добротливое", то есть "мягкое" восстановление статуса украинского языка, которое не отменяет принципиальной государственной политики по украинизации.

Завальский сообщил, что он общался с социологами, которые подготовили план исследования, который предоставит научную основу для работы по украинизации. Он также озвучил собственный пошаговый план для улучшения языковой ситуации, который должен подойти к проблеме научно, методологически и практически.

Сообщение Александра Завальского Фото: Скриншот

Он предлагает выявить причины русскоязычности и спланировать мероприятия по "добротливому" восстановлению статуса украинского языка.

Александр Завальский отметил, что эти меры не потребуют расходов из государственного бюджета.

Кто такой Александр Завальский

Согласно данным из открытых источников, с 2003 по 2014 годы Александр Завальский работал ведущим телевизионных программ "Компас", "Страницы Евангелия", "Погода в православном мире", "Мир Православия" на ТРК "Глас", которую финансировала Украинская православная церковь (Московского патриархата). 1 июня 2022 года телеканал прекратил свое вещание.

Сам Александр Завальский считает "глупостью" жалобы языковому омбудсмену на Андрея Данилко, который в образе Верки Сердючки поет русскоязычные песни.

Сообщение Завальского об Андрее Данилко Фото: Скриншот

Следует заметить, что Кабмин назначает Уполномоченного по защите государственного языка на пять лет. Срок действующего омбудсмена Тараса Кремня заканчивается 8 июля.

Напомним, кандидатуру актера предложила вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина. По словам чиновницы, мужчина формально соответствует всем требованиям.

Фокус писал, что с конца апреля в школах начались проверки по использованию украинского языка на уроках и переменах.